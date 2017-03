Giết tài xế taxi, vứt xuống sông Hồng

Sáng 10-9, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định, chúng tôi đã tiếp xúc với Nguyễn Thanh An (22 tuổi), ở xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, Nam Định, kẻ sát hại lái xe, cướp ôtô. Nạn nhân là anh Đỗ Xuân Tuấn (26 tuổi), lái xe hãng taxi Sông Nhuệ (Hà Đông, Hà Nội). Theo lời khai của đối tượng thì nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội là do đối tượng ăn chơi lêu lổng, cờ bạc dẫn đến nợ nần.

Học đến lớp 9, An bỏ học, ở nhà ăn chơi lêu lổng, không chịu lao động và thường vay tiền hoặc mượn xe để cầm cố lấy tiền đánh bạc. Ông Nguyễn Thanh Bằng (là bố đẻ của An) thường phàn nàn về cậu con trai và báo cho một số người không cho An vay tiền vì sợ An có tiền lại tiếp tục lao vào cờ bạc.

Thời gian gần đây, Nguyễn Thanh An được gia đình cho đi học lái xe ở quận Hà Đông (Hà Nội). Trên đường đi học lái xe, An quan sát thấy khu vực bãi đỗ xe ở đường Nguyễn Trãi có chiếc taxi thường đỗ ở đó, lái xe là một thanh niên trẻ. An nhớ biển kiểm soát xe là 30S-1868 để chờ thời cơ hành động.

Khoảng 14h ngày 30-8, Nguyễn Thanh An mua một chiếc sim điện thoại và gọi đến Hãng taxi Sông Nhuệ yêu cầu đúng chiếc xe mà An có ý định cướp đến đón. Khi lên xe, An nói người lái xe chở về bãi tắm Quất Lâm (Giao Thủy, Nam Định).

Trên đường đi qua thành phố Phủ Lý, anh Đỗ Xuân Tuấn (lái xe taxi) bảo An tạm ứng tiền để đổ xăng, nhưng An nói không có tiền, về nhà mới có tiền để trả. Anh Tuấn đã vào một hiệu cầm đồ gần đó để cầm chiếc điện thoại di động lấy tiền đổ xăng xe.

Khi rẽ lên đê đoạn xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường được khoảng 1km, An bảo lái xe dừng lại. Anh Tuấn dừng xe ôtô, ngay lập tức An rút dao từ trong túi ra đâm lái xe. Thấy anh Tuấn bất động, An mở cửa kéo anh Tuấn nằm ra ghế phụ rồi lái xe đi khoảng 1km, thấy có cống thoát nước ra biển, An mở kính xe rồi vứt con dao xuống. Trên đường đi, An tiếp tục tháo bộ đàm và biển taxi vứt xuống đoạn thuộc xã Bạch Long, Giao Thủy.

Sau đó, An điều khiển ôtô rẽ ra đường đê sông Hồng thuộc xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường. Khi tới đoạn đê vắng có đống đá to, Nguyễn Thanh An dừng xe mở cửa kéo người lái xe xuống sát mép nước rồi quay lên bóc đề can Hãng taxi Sông Nhuệ. Hôm sau, An lái xe sang thăm người yêu ở thành phố Thái Bình và mang ôtô về thành phố Nam Định tìm nơi tiêu thụ.

Đầu tháng 9/2009, nhận được nguồn tin về một đối tượng đang gạ bán xe ôtô 5 chỗ ngồi hiệu Hyundai với giá rẻ chỉ 30-50 triệu đồng, Công an thành phố Nam Định đã chỉ đạo Công an các phường tiếp tục nắm di biến động của đối tượng. Đồng thời, các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập các thông tin về đối tượng cũng như xác minh về chiếc xe đối tượng đang gạ bán.

Khoảng gần 18h ngày 3/9, phát hiện chiếc ôtô biển kiểm soát 30S-1868 chạy trên đường từ Thái Bình sang Nam Định, đồng chí Trần Phú Hà, Phó trưởng Công an thành phố Nam Định chỉ đạo tổ công tác bám theo. Đến phố Hàn Thuyên, lái xe đột nhiên chạy với tốc độ nhanh. Nhận định đối tượng có thể sẽ phóng xe ra quốc lộ 10 để tẩu thoát, đồng chí Hà lệnh cho trinh sát áp sát chặn xe lại.

Do đường đông người, đề phòng đối tượng manh động, liều lĩnh bỏ chạy có thể gây ra tai nạn cho những người tham gia giao thông nên đồng chí Phạm Đình Cẩn, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã đi xe máy vượt lên trước để chặn xe ôtô lại. Đối tượng lạng lách để vượt đã tông thẳng xe vào phía sau xe máy khiến đồng chí Cẩn bị ngã, trượt trên đường tới 30m. Tổ công tác đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Nam Định, Nguyễn Thanh An đã khai nhận hành vi tội ác mà y đã gây ra.