Giết vợ sắp cưới chỉ vì chỗ ở trọ

Cường bị bắt trên đường thoát thân cách nơi gây án khoảng 15 km. Nạn nhân là Võ Thị Kim Hưởng, 22 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Trà Vinh.

Theo lời khai của Cường, khoảng tháng 6-2011, Cường làm nghề lái xe cuốc, có cuốc đào vuông tôm cho gia đình của Hưởng ở xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, Trà Vinh. Trong thời gian đó cha của Hưởng có ý gả con gái cho Cường. Nhờ vậy, hai người quen nhau, được gia đình hai bên đồng ý tổ chức dạm hỏi và dự định đám cưới vào năm 2012. Do học xa nhà nên Hưởng phải nghỉ lại phòng trọ gần trường. Cường phát hiện Hưởng trọ cùng phòng với một bạn gái, cô bạn này lại có bạn trai ở cùng. Cường không đồng ý và yêu cầu Hưởng đổi phòng trọ khác. Hưởng báo với Cường là đã đổi phòng trọ nhưng đến ngày 12-10, Cường bất ngờ ghé phòng trọ và phát hiện Hưởng vẫn còn ở chung phòng cùng bạn gái và bạn trai của bạn. Từ đây, hai người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Ngày 15-10, Cường vào siêu thị mua dao Thái Lan mang theo, chờ Hưởng tan học để nói chuyện. Nghe Hưởng trả lời: “Muốn nói gì về nhà nói”, Cường không đồng ý và tuyên bố nếu Hưởng bỏ đi thì sẽ giết chết và lấy dao kề cổ Hưởng. Hưởng vẫn cho xe chạy tới làm dao cắt vào người Hưởng, Hưởng dùng hai tay ôm vết thương và té xuống lộ nhựa. Cường xoay người lại thì bị vướng vào xe nên ngã chồng lên mình Hưởng và tay trái cặp cổ Hưởng, tay phải cầm dao ấn mạnh vào phần cổ và cắt mạnh một nhát vào cổ Hưởng. Do vết thương quá nặng nên Hưởng đã tắt thở ngay tại hiện trường.

HỒNG HẠNH