Gió bắt đầu giật mạnh tại trung tâm TP Hải Phòng

Đến 16 giờ 30 phút ngày 17-7, tại TP Hải Phòng đã ghi nhận những cơn gió giật mạnh của bão số 1 đã bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trung tâm thành phố. Tuy chưa có mưa lớn, nhưng đường phố đã khá vắng vẻ người và phương tiện qua lại. Một số cành cây ven đường đã bị gió làm gẫy. Tại các chợ trong thành phố như chợ Ga, Lương Văn Can, Đồng Quốc Bình... vốn thường ngày sầm uất, nay đều đã đóng cửa. Trước đó, nhiều người dân đã tranh thủ đi mua sắm lương thực, mỳ tôm, rau xanh, thịt, cá... tại các chợ và siêu thị để dự trữ trong thời gian bão số 1 đổ bộ vào đất liền. Các tấm biển quảng cáo lớn tại khu vực chợ Sắt, ngã sáu Máy Tơ... đều đã được tháo và cuộn lại nhằm hạn chế bão gây hư hại.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, lúc 15 giờ chiều nay bão đã ảnh hưởng trực tiếp đảo Bạch Long Vĩ với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12 đã làm tốc mái và hư hại một số nhà dân và công sở trên đảo. Tại đảo Cát Hải, gió đã mạnh cấp 8, cấp 9 khiến đảo bị tạm thời cô lập, các phương tiện không thể qua lại giữa đảo và đất liền. Điện trên đảo cũng đã bị mất. Tại Đồ Sơn, sóng lớn và gió to đang quần đảo tại khu vực này. Nhiều khu vực, sóng biển đánh mạnh đã trùm nước lên các đoạn đường ven biển, một số biển hiệu nhà hàng bị gió thổi bung, gẫy, vỡ...

Đến thời điểm này, công tác di dân ở các khu vực trũng, thấp ven biển thuộc các địa phương như Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Thụy, Dương Kinh, Hải An, Thủy Nguyên... cũng đã cơ bản hoàn tất. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và nắm chắc thông tin về công tác triển khai phòng chống, cũng như tính an toàn của các tuyến đê, kè xung yếu để có biện pháp kịp thời đối phó. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự thành phố và lực lượng xung kích phòng chống lụt bão các địa phương với phương tiện, dụng cụ... đều đã sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Thành phố đã xuất các vật tư dự trữ và đưa đến chân các công trình, khu vực đê, kè, cống... xung yếu để đối phó với bão.

Hải Phòng đang đối mặt với bão số 1.

Ngô Quang Dũng

Quảng Ninh sẵn sàng đối phó với bão

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến 14 giờ hôm nay 17-7 huyện đã chức di dời sáu hộ dân ở tổ 2, khu phố Long Thành, thị trấn Tiên Yên trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến khu vực an toàn.

Ông Vũ Hùng Thắng, phó chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết: Đến thời điểm này hai tuyến đê ngăn mặn trọng yếu của huyện là Hà Dong ở xã Hải Lạng và tuyến đê Cống To ở xã Tiên Lãng đã được gia cố, bảo đảm an toàn. Tuy nhiên hiện nay điều đáng lo ngại nhất của huyện là tuyến đê ngăn mặn ở xã Đồng Rui, bởi nếu nước triều cường dâng cao sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hơn 100 hộ dân trong khu vực và hơn 500ha nuôi trồng thuỷ sản của xã. Được biết, huyện đã huy động các lực lượng gồm công an, quân sự, dân quân, phương tiện và hơn 3000 bao tải cát cùng 5000 cọc tre sẵn sàng ứng cứu tuyến đê khi có sự cố xảy ra.

Tại TP Móng Cái, tính đến 10 giờ sáng nay đã xuất hiện mưa lớn kèm theo gió giật cấp 5, cấp 6, tuy nhiên do có sự chuẩn bị kỹ càng, chủ động phòng chống nên đến thời điểm này trên địa bàn TP, mọi sinh hoạt của nhân dân vẫn diễn ra bình thường, điện và thông tin liên lạc vẫn được bảo đảm. Ông Vũ văn Kinh, phó chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, ngay từ hôm qua 16-7, TP đã thành lập các đoàn kiểm tra đi rà soát các khu vực dân cư ở các vùng ven biển, ven sông, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có kế hoạch di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn TP Móng Cái hiện có khoảng 50 km đường đê bao biển và sông, ngòi đã được tu bổ, nâng cấp bảo đảm an toàn. Tuy nhiên vẫn còn 1 km tuyến đê ở xã Quảng Nghĩa đang bị xuống cấp, huyện đã huy động gần 200 thường xuyên túc trực để ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Tại TP Hạ Long, đến 11 giờ đã có mưa to với lượng mưa gần 200mm, gió giật trên cấp 5, hiện tại điện và thông tin liên lạc vẫn bảo đảm. Đến 14 giờ 40 phút cùng ngày, sở GTVT Quảng Ninh đã có thông báo cấm người đi bộ, xe thô sơ và xe máy qua cầu Bãi Cháy. Đến thời điểm này trên địa bàn TP Hạ Long chưa có thiệt hại gì lớn do bão số 1.

Quang Thọ

Mưa lớn giải hạn cho Quảng Bình

Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Giai chiều 17-7 cho biết, mưa lớn từ hôm qua đã giải khát cho đồng ruộng và sinh hoạt của người dân trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đêm 16 và ngày 17-7 toàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to, có nơi như Ba Đồn (Quảng Trạch), Mai Hóa (Tuyên Hóa) lượng mưa đo được hơn 200 mm.

Tại cảng Hòn La và cảng Gianh có 19 tàu đang vận chuyển hàng hóa đã được lệnh neo buộc để phòng tránh gió giật mạnh. Các đơn vị thi công kéo dài cầu cảng Hòn La cũng đã chằng chống, bảo vệ phương tiện, nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình an toàn.

Thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, đến 10 giờ sáng 17-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã nắm được tin tàu cá số hiệu QB-93093 TS do ông Nguyễn Ngọc Hợp trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch làm thuyền trưởng cùng bảy ngư dân đang hoạt động ở vùng biển các tỉnh phía Nam, không nằm trong khu vực nguy hiểm của bão số 1.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống bão, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Đề phòng mưa lớn gây lũ quét ở miền núi, ngập úng ở nhiều vùng trũng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình đã yêu cầu chính quyền các địa phương chủ động chuẩn bị các phương tiện, vật tư và huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra.

Hương Giang

(Theo NDĐT)