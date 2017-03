Gió mạnh lật úp ghe, hai vợ chồng chết thảm

Vào thời điểm nói trên, người dân nghe tiếng kêu cứu của anh Thăng và chị Chung nhưng do trời tối, nước chảy xiết, kèm theo mưa to, đồng thời không có phương tiện cứu hộ nên người dân chỉ biết đứng nhìn anh Thăng và chị Chung chìm theo dòng nước.



Ông Võ Viết Quang, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Thủy Lương, TX Hương Thủy cho biết: Khi nghe tin chúng tôi báo cáo lên công an phường đã huy động được 6 chiếc ghe và một chiếc đò máy để cứu vớt nhưng mãi vẫn không tìm thấy thi thể nạn nhân. Đến 22h đêm chúng tôi đã huy động thêm hai chiếc ca nô của công an huyện Phú Vang và công an thị xã Hương Thủy tham gia trục vớt. Nhưng đến 2h sáng ngày hôm sau vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.



Sáng 26/9, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Phan Văn Thông, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cơ quan chức năng đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ và phương tiện cứu hộ tham gia trục vớt. Đến 11h cùng ngày, thi thể của chị Chung đã được tìm thấy. Thi thể anh Thăng cũng được phát hiện lúc đến 11h30.



Được biết, gia đình anh chị có 4 đứa con gồm 2 trai và 2 gái, thuộc diện khó khăn của phường.



Theo Cái Văn Long (Bee.net)