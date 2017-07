Giọt nước mắt tức tưởi của người cha có con bị xâm hại

Từ năm 2014 đến 2016, toàn quốc phát hiện trên 4.147 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng sáu tháng đầu năm 2017 phát hiện trên 800 vụ xâm hại trẻ em. 80% trong số đó là trẻ em gái. Đối tượng phần lớn là người chưa có tiền án, tiền sự, có quan hệ gần gũi với gia đình nạn nhân. Đặc biệt gần đây nổi lên tình trạng đối tượng người nước ngoài đến Việt Nam du lịch và có hành vi xâm hại tình dục với trẻ em cả nam và nữ. (Nguồn Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục Cảnh sát) _______________________ Cách làm hay từ các địa phương Hội Phụ nữ xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long đã thành lập mô hình Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực dựa vào cộng đồng. Hội đã khảo sát trên toàn xã, có 125 trẻ em có nguy cơ cao, sống trong các hoàn cảnh rất đặc biệt: Cha mẹ ly hôn, người lớn nghiện rượu, trẻ không ở với cha mẹ mà ở với người thân, trẻ mồ côi… Sau đó, hội lập danh sách quản lý các em này. Các hội viên nòng cốt thường xuyên thăm hỏi, khéo léo truyền thông cho các em và gia đình về các nguy cơ. Các dịp lễ, Tết, hội, các em được tổ chức vui chơi lành mạnh, được giáo dục giới tính và kỹ năng phòng vệ phù hợp. Kết quả khá tốt, các em đều đã tự ý thức bảo vệ bản thân và chưa xảy ra vụ việc nào đáng tiếc. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên tiềm ẩn nhiều yếu tố phát sinh và có nhiều chiều hướng gia tăng. Công an tỉnh đã chủ động rà soát, lên danh sách hàng ngàn thanh thiếu niên đã vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật để phân công các ngành quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa. Riêng ngành công an quản lý, giáo dục, cảm hóa 273 đối tượng thanh thiếu niên. Đã có hơn một nửa tiến bộ và ra khỏi diện theo dõi quản lý. Công an tỉnh này cũng đã tham mưu UBND tỉnh lập Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng để hỗ trợ những người hoàn lương hòa nhập xã hội với nguồn vốn trên 15 tỉ đồng.