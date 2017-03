“Giữ” vật chứng, một đại úy công an bị bắt

Ngày 30-5-2011, Lê Thanh Hoàng (làm công cho tiệm vàng LP ở Cần Thơ) đến An Giang để giao vàng cho các tiệm vàng và nhận gần 3 tỉ đồng để đem về giao cho chủ. Chiều cùng ngày, Hoàng cùng bảy người khác dàn cảnh cướp để chiếm đoạt số tiền, sau đó báo cho chủ tiệm vàng là bị cướp. PC45 Công an TP Cần Thơ xác định đây là vụ cướp giả nên khởi tố vụ án. Thời điểm đó, Đại úy Lượng được phân công thụ lý một phần trong vụ án. Trong quá trình điều tra, một bị can giao nộp tiền là vật chứng trong vụ án và Đại úy Lượng đã “giữ lại”. Sau đó vụ việc bị phát hiện, Đại úy Lượng bị kỷ luật cách chức đội phó Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân và điều tra viên, đồng thời bị chuyển về một đội nghiệp vụ thuộc Công an quận Bình Thủy.

MINH HẢI