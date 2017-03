Giữ xe đòi nợ nhưng giữ nhầm xe

Ngày 24-8, anh đến cây xăng Huy Hồng (phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) lấy hóa đơn lấy xăng chở về phân phối ở Đắk Lắk, nhân viên cây xăng đã giữ xe anh lại.

Hai ngày sau, bà Trần Thị Lơi (chủ DNTN Hùng Dũng) đã làm đơn gửi Công an phường Hiệp Thành yêu cầu giải quyết. Theo bà Lơi, phía Huy Hồng vô cớ giữ xe hơn hai ngày, DN phải thuê xe nơi khác xuống Bình Dương chở xăng dầu về, gây thiệt hại cho DN khoảng 25 triệu đồng. Chưa kể, DN Hùng Dũng còn mất uy tín với các khách hàng khi xăng dầu về không đúng hẹn trong hợp đồng.

Công an phường đã mời hai bên đến làm việc, ông Lê Quang Hoàng, phụ trách kinh doanh Công ty TNHH Huy Hồng, thừa nhận việc nhân viên giữ xe bồn của DN Hùng Dũng là sai. “Thật ra chúng tôi tưởng nhầm xe chở xăng dầu cho một công ty khác, công ty này còn nợ chúng tôi gần 400 triệu đồng nhưng chậm trả. Do bức xúc vì không đòi được nợ, nên chúng tôi giữ lại. Ngày 26-8, Công ty Huy Hồng đã giao trả xe cho DN Hùng Dũng. Về hành vi giữ xe trái phép, Công an phường Hiệp Thành đã lập hồ sơ, trình báo Công an thị xã Thủ Dầu Một giải quyết.

PHAN THƯƠNG