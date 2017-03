Giữa tuần này, miền Bắc và miền Trung nắng nóng

Ở Trung Bộ, nắng nóng bắt đầu từ 3-7 và sẽ gay gắt vào giữa tuần. Nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 37-39 độ C. Riêng vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có nơi lên tới 40 độ C, thậm chí còn cao hơn. Ở Bắc Bộ, ngoại trừ vùng đông bắc không quá nóng, còn tất cả khu vực khác đều có nắng nóng vừa và mạnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ lên tới 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nắng nóng nhất sẽ xảy ra vào những ngày giữa tuần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ở các TP lớn trong hai ngày thi đại học đợt một (4 và 5-7) như sau: Tại TP.HCM, nhiệt độ dao động 23-33 độ C, có mưa rào và giông. Tại các TP lớn ở miền Bắc và miền Trung như Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, thời tiết khá nóng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 32-36 độ C.

HOÀNG VÂN