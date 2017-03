Giúp du khách gặp nạn: Nét đẹp cần nhân rộng

Những chiến sĩ công an cạy nắp cống để lấy điện thoại bị rơi của du khách Hàn Quốc hay sự hỗ trợ của đội ngũ an ninh hàng không (ANHK) Đà Nẵng đối với một du khách người Áo bị lạc bạn, đói rét trong những ngày giáp tết... đã để lại hình ảnh đẹp, ấm áp tình người trong lòng du khách.

Câu chuyện về chàng trai Áo đi lạc

Những ngày giáp tết Nguyên đán, David Schopf (quốc tịch Áo) cùng nhóm bạn đến Đà Nẵng du lịch. Sau những ngày rong ruổi khắp các danh lam, thắng cảnh ở miền Trung, nhóm bạn hẹn nhau tại Hà Nội. Do sơ ý, David bị lạc. Chiều 7-2 (ngày 30 tết), khi dòng người ngược xuôi trở về nhà đón tết cùng người thân thì trực ban ANHK (Trung tâm ANHK) Đà Nẵng phát hiện du khách người Áo đang ngồi hoảng loạn ở góc sân bay.

Ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm ANHK Đà Nẵng, kể lại lúc này trên người David chỉ có một cuốn hộ chiếu và số tiền 1,7 triệu đồng. Qua trò chuyện, biết David đi lạc, muốn ra ga tàu tìm bạn nên ông Hoàng cử phương tiện đưa đi. Nhưng ba ngày sau (mùng 3 tết), lực lượng An ninh cơ động tuần tra lại phát hiện David ngồi co ro ở sân bay trong tình trạng đói rét và thể trạng rất yếu. “Lúc này thời tiết lạnh buốt nên sức khỏe cậu ấy gần như suy kiệt. Thần kinh của vị khách này cũng không ổn định, nếu không hỗ trợ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng” - ông Hoàng cho biết.

Du khách được chuyển về Trung tâm ANHK để sưởi ấm, hỗ trợ ăn uống. Đích thân BS Lâm Tứ Trung, Giám đốc BV Tâm thần Đà Nẵng, cùng kíp trực đã có mặt tại sân bay để hỗ trợ y tế đặc biệt cho bệnh nhân.

“Chúng tôi đã kết nối với Đại sứ quán Áo để David được nói chuyện qua điện thoại với mẹ và chị. Nhờ những lời động viên từ quê nhà mà anh ta trấn tĩnh lại, chịu ăn uống” - một nhân viên Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng nói.

Sau gần một tuần được chăm sóc, David đã dần hồi phục và được người thân bay sang đưa về nước. Cảm kích sự giúp đỡ nhiệt tình, gia đình David và Đại sứ quán Áo đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ tình cảm với mảnh đất với những con người thân thiện ở Đà Nẵng.





Lực lượng chức năng hoàn trả số tài sản bị đánh mất cho du khách Lee Kyung Sooe (Hàn Quốc) và công hàm của Đại sứ quán Áo cám ơn việc chính quyền đã giúp đỡ anh David. Ảnh: TT

“Cảnh sát cũng làm du lịch”

Những ngày qua, cư dân mạng truyền nhau câu chuyện cảm động của Trung úy Lê Viết Trịnh Thành (Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Trong lúc tuần tra, Trung úy Thành thấy một du khách Hàn Quốc bị rơi điện thoại xuống cống và đang loay hoay tìm lại. Anh Thành đã mượn xà beng, cạy nắp cống để lấy giúp món đồ.

Với nhiều người, hành động ấy tuy nhỏ nhưng đã để lại trong lòng du khách quốc tế một hình ảnh đẹp. “Đà Nẵng là TP du lịch nên cảnh sát cũng phải làm du lịch để góp phần xây dựng thương hiệu TP du lịch. Những vấn đề liên quan đến du khách cần được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả” - ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho hay.

Trước đó, hầu hết các vụ án liên quan đến du khách nước ngoài đều được cơ quan công an điều tra, nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Cụ thể, vào ngày 20-3, Công an phường Bình Hiên (quận Hải Châu) nhận được tin báo của ông Lijing Ming (quốc tịch Trung Quốc) về việc bị kẻ gian lấy hết tài sản. Vào thời điểm trên, ông Lijing Ming cùng hai người khác đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh để tìm hỏi thuê khách sạn. Do mải nói chuyện nên ông Lijing Ming đã bị kẻ trộm lấy mất ba lô.

Chỉ sau vài giờ huy động lực lượng, công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm trên. Toàn bộ tài sản của ông Lijing Ming để trong ba lô như máy tính bảng cùng số tiền hơn 1.200 nhân dân tệ đã được công an trao trả. Nhận lại tài sản bị mất, ông Lijing Ming rất xúc động.

“Cảnh sát không chỉ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn tạo hình ảnh đẹp, thân thiện với người dân, du khách. Du khách bị lạc đường, xe máy hư hỏng trên đường đi hay thậm chí cãi nhau cũng đều nhờ công an phường giải quyết. Tuy việc nhỏ nhưng giúp được họ, mình cũng vui” - một cán bộ công an phường cho biết.