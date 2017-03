Giúp người bị nạn, một SV bị đánh chết

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thời Tiến, Lê Chí Thảo, Phạm Vũ Luân và Lê Trần Minh Vũ để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Phạm Đức Linh, sinh viên năm 4 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Nguyên nhân chỉ vì Linh giúp đỡ người bị nạn mà bị các nghi can trên hành hung dẫn đến tử vong.

Gặp họa giữa đường

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1 giờ sáng 25-12, bốn người trên cùng với Cao Thanh Tuấn, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thảo Sương, Nguyễn Thanh Tuyền, Trần Thị Mỹ Linh tàn cuộc nhậu từ Dĩ An, Bình Dương về. Nhóm của Tuấn, Nghĩa và Linh đi về trước, nhóm còn lại rủ nhau xuống phường Tam Hà, quận Thủ Đức chơi.

Khi đi ngang qua giao lộ đường số 11 - Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) thì xe của Tiến va chạm với xe máy của một đôi nam nữ (không xác định được lai lịch). Giữa hai bên xảy ra tranh cãi sau đó nhóm Tiến bỏ đi.

Cùng thời điểm này, Phạm Đức Linh cùng hai người bạn ngồi uống nước gần đó thấy vậy liền chạy ra giúp đỡ. Linh cùng với hai người bạn dìu nạn nhân đứng dậy, giúp dựng xe vào lề đường.

Lê Chí Thảo và Lê Trần Minh Vũ - hai trong số các nghi can đánh chết anh Linh.

Riêng Tiến sau khi bỏ đi nhưng vẫn còn ấm ức nên rủ Thảo, Luân, Vũ quay lại tìm đánh đôi nam nữ va quẹt xe lúc nãy. Thấy đám bạn bàn chuyện đánh nhau, Sương và Tuyền can ngăn nhưng bất thành. Sương chở Tuyền chạy nhanh đến nơi va quẹt xe, nói với những người đang có mặt “các anh chạy đi! coi chừng đánh nhau đó”.

Vài phút sau nhóm Tiến quay lại, thấy Linh đứng tại hiện trường, chẳng cần hỏi han gì, Tiến lấy đá xanh đánh mạnh vào đầu và vai Linh. Thảo tiếp tục dùng gạch đập vào đầu Linh, cầm cây rượt đuổi theo đánh hai bạn của Linh. Chưa dừng lại ở đó, Luân tiếp tục dùng bóng đèn, tuýp sắt đánh liên tiếp vào người Linh khiến nạn nhân không thể chống đỡ, té ngã xuống đường.

Lúc này, tổ cảnh sát cơ động Công an quận Thủ Đức tuần tra ngang qua phát hiện đã tiến hành vây bắt được Tiến, ba đồng phạm còn lại bỏ chạy. Linh được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nặng nên ngày 28-12, Linh đã tử vong tại BV Chợ Rẫy.

Người con hiếu thảo xấu số

Chiều 31-12, tâm sự với Pháp Luật TP.HCM, bà Đỗ Thị Thảo (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An), mẹ của Linh, cho biết Linh là con trai duy nhất trong gia đình. Linh mất đi là nỗi đau quá lớn đối với gia đình bà. Bà Thảo kể lại đêm 25-12, Linh được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên Linh không qua khỏi. Do anh Linh bị đánh bằng gạch đá, bóng đèn nên sọ bị nát vỡ, nhiều mảnh vụn găm vào não, bác sĩ BV Chợ Rẫy đành phải kêu người nhà đến chia buồn.

Bà Thảo cho biết anh Linh đang học năm cuối ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Mới đây, bà phải điều trị bệnh, sức khỏe rất yếu do mới mổ xong, Linh vừa tranh thủ học, vừa chạy về Long An chăm sóc, thăm nom mẹ. Bà Thảo vừa khóc vừa kể về đứa con trai ngoan hiền, luôn sống hết mình vì mọi người, lúc nào cũng nhắc ba mẹ hòa thuận với lối xóm, đừng để làm mất lòng ai.

Trong nỗi đau của người mẹ, còn có cả sự tiếc nuối cho những dự định dang dở của con: “Linh nói sắp tới thi tốt nghiệp xong, sẽ dẫn mẹ xuống Cần Thơ để giới thiệu với mẹ người bạn gái mới ra trường ngành y. Thế mà dự tính chưa thành, Linh đã bị sát hại…” - bà Thảo nghẹn ngào nói.

HOÀNG TUYẾT