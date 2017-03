Gỗ lậu tràn biên giới Lào

Thời gian gần đây, trục đường xuyên Á (quốc lộ 9) nối cửa khẩu Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) về TP Đông Hà (Quảng Trị) xuất hiện nhiều xe khách cửa kính được tráng hoặc dán decal màu đen, lưu thông với tốc độ cao. Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận hầu hết đó là xe vận chuyển gỗ nhập lậu từ Lào.

Nhộn nhịp như công trường

Thời điểm này, gỗ lậu rất được giá nên các lái buôn gỗ hoạt động mạnh. Từ Lào, các chủ gỗ huy động một số lượng lớn quân cửu vạn vận chuyển hàng về theo các đường tiểu ngạch xung quanh cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hoặc vượt sông Sê Pôn để tránh lực lượng chức năng. Sau đó gỗ được đưa về điểm tập kết tại thị trấn Lao Bảo, rồi tiếp tục đưa về thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp (huyện Hướng Hóa).

Con đường dốc ngoằn ngoèo phục vụ cho việc xây dựng ở phía hạ nguồn công trình thủy điện Rào Quán đã được đội quân gỗ lậu lợi dụng để vác từng thanh gỗ đi vòng phía sau cổng B cửa khẩu Lao Bảo và Trạm Kiểm soát liên ngành Tân Hợp-Liên Hợp. Đoạn đường này trở thành nơi vận chuyển, tập kết gỗ lậu trước khi được xe chở ra quốc lộ 9 về hướng TP Đông Hà tiêu thụ.

Một điểm tập kết và bốc xếp gỗ nhập lậu tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: N.PHONG

Trưa 25-8, chúng tôi có mặt tại địa điểm này để tận mắt chứng kiến gỗ lậu vượt biên. Điều bất ngờ là điểm tập kết này chỉ cách “lưng” của cổng B và trạm kiểm soát liên ngành khoảng... vài trăm mét. Vào thời điểm trên, có năm chiếc ôtô (gồm xe tải nhỏ và xe khách 12 chỗ đã tháo hết ghế ngồi và tráng kính đen) với khoảng 15 cửu vạn đang bốc xếp gỗ lên xe. Phía trên triền đồi, khoảng 20 người tuồn từng thanh gỗ từ trên cao xuống cho đội bốc xếp. Mọi việc diễn ra tấp nập và tự nhiên như một công trường.

Sa “vùng cấm địa”

Theo quan sát của chúng tôi, gỗ chất lên xe được xẻ thành từng thanh dài khoảng 1-1,5 m, đường kính khoảng 20 cm. Đây là những loại gỗ quý như gỗ trắc, gỗ hương... với giá mỗi m3 lên đến cả trăm triệu đồng. Đa số chủ gỗ tại đây đều là những tay anh chị, có quan hệ tầm cỡ. Dọc đoạn đường chỉ hơn 500 m, các chủ gỗ bố trí đến hơn năm “vệ tinh” do thám.

Chọn một địa điểm, chúng tôi mở máy ghi hình điểm tập kết gỗ nhưng ngay lập tức bị một “vệ tinh” phát hiện. Người này dùng điện thoại thông báo cho đội quân cửu vạn. Việc bốc xếp lập tức dừng ngay lại. Khoảng 25 người mang theo gậy gộc ào xuống vây quanh chúng tôi. Một người dồn dập hỏi: “Đây là vùng làm ăn của bọn tau, cấm vào, sao bọn bay đến đây quay phim, chụp ảnh?”, “Giữ bọn nó lại...”.

Một thanh niên cầm khúc gỗ khoảng 2 m ào đến phang vào tay lái xe chúng tôi, những người khác túm tay, chặn đầu xe rồi giật ba lô. “Đưa máy quay phim, máy chụp ảnh đây!”, vừa tra xét họ vừa xóa sạch ảnh trong máy. Sau cùng, do không có được thông tin gì thêm ngoài câu: “Chúng tôi là dân thủy điện, vào đây xem xét địa hình”, một phụ nữ có vẻ “đàn chị” nói: “Thôi, chắc là dân thủy điện, tha cho đi...”. Mặc dù đã được “tha” nhưng suốt đoạn đường dài, chúng tôi luôn được một người đàn ông đi xe máy “hộ tống”. Mãi đến khi xe chúng tôi vượt qua cổng B cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mới thôi.

Trao đổi về việc chúng tôi bị đội quân gỗ lậu vây chặn và đe dọa, ông Trần Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, khẳng định sẽ cho trinh sát nắm tình hình để có biện pháp xử lý. Còn việc trên địa bàn xuất hiện các đối tượng buôn bán, vận chuyển gỗ lậu công an huyện có biết, có nắm nhưng do bọn buôn bán gỗ lậu thường xuyên thay đổi loại xe, cách thức vận chuyển nên chưa thể ngăn chặn triệt để.

NGUYÊN PHONG