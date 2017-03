Gỗ quý rẻ hơn gỗ thường

Ngày 25-5, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An thực hiện cuộc bán đấu giá 44,686m3 gỗ đinh hương, giá khởi điểm 124,975 triệu đồng. Kết quả, ông Đặng Văn Ba, đại diện Công ty cổ phần Đại Việt (trụ sở tại xã Hưng Lộc, TP Vinh), trúng đấu giá 136,1 triệu đồng.

Nhưng khi Công ty Đại Việt đến nhận gỗ thì Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An không cho xuất gỗ ra ngoài. Lý do, theo PC49, vụ việc này có nhiều khuất tất cần phải làm rõ vì cuộc bán đấu giá không được thông tin rộng rãi. PC49 là cơ quan phát hiện, bắt giữ số gỗ vận chuyển trái phép trên sông Cả thuộc địa phận thị trấn huyện Con Cuông ngày 21-11-2010 và hiện đang quản lý số gỗ này nhưng không hay biết cuộc bán đấu giá là sai quy định.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng thì 44,686m3 gỗ được mua lại của dân khai thác lậu giá gần 500 triệu đồng nhưng không hiểu lý do gì khi đấu giá chỉ bán ở mức gần 125 triệu đồng. Theo đó, 1m3 gỗ đinh hương (nhóm 2) chỉ có giá 2,8 triệu đồng, rẻ hơn 1m3 gỗ keo (nhóm 8) gần 1 triệu đồng. Kết quả cuộc bán đấu giá này làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Hoa, giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An, cho biết: “Định mức giá này là do hội đồng giá gồm Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và đội kiểm lâm cơ động số 1 (Chi cục Kiểm lâm), riêng trung tâm không tham gia định giá. Trước khi bán đấu giá, bản thân tôi cũng chưa nhìn thấy số gỗ này”.

Trong khi đó ông Lê Xuân Đình - đội trưởng đội kiểm lâm cơ động số 1 - nói: “Hội đồng định giá đã đi tham khảo giá. Số gỗ này chủ yếu là gỗ nhỏ từ 6 vanh (cm) trở xuống nên giá như vậy là hợp lý. Hiện chúng tôi đang quản lý lô gỗ”. Nhưng PC49 cho rằng ông Đình nói như vậy là hoàn toàn sai. Hiện toàn bộ số gỗ này do PC49 bảo quản tại kho của Xí nghiệp đồ gỗ nội thất xuất khẩu ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Đây là loại gỗ quý hiếm, cây to nhất trên 60 vanh.

Theo VŨ TOÀN (TTO)