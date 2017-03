Gọi cứu hỏa khi bắt thuốc lá lậu

Công an đang tìm cách vào trong thì phát hiện khói trong căn nhà bốc lên nghi ngút nên phải gọi cảnh sát PCCC đến. Công an vào được bên trong căn nhà, phát hiện chủ nhà chất đống hàng ngàn cây thuốc lá Jet, Hero… để đốt rồi leo rào bỏ trốn. Theo công an, khi bị phát hiện, chủ nhà đã đốt số thuốc lậu để phi tang. Nếu lực lượng chữa cháy không đến kịp, căn nhà sẽ bị lửa thiêu rụi. Đúng là có gan buôn lậu, có gan đốt nhà!

HC