Góp gió cho đám cháy

- Quá đúng, một năm cỡ… vài lần, hễ nước trong hồ đầy quá thì tụi mình mới xả lũ. Chớ nói về phạm trù “gây ra lũ” thì thủy điện có phải thủ phạm đâu.

- Chính xác. Phải có thằng chịu trách nhiệm gây ra lũ, miễn không phải là tụi mình.

- A có rồi, đó chính là thằng lâm tặc phá rừng, là biến đổi khí hậu.

- Chuyện xử lý “tụi đó” là trách nhiệm của chung. Riêng hội chúng ta cần quán triệt: Từ thuở chưa có thủy điện, mới khai thiên lập địa thì trên đời đã có lũ. Thủy điện không có lỗi khi lũ xảy ra.

- Có một lá thư tui mới nhận, chắc ai gửi tham luận ủng hộ tụi mình. Để tui đọc cho nghe: “Mấy cha là người có học, có chức vụ và quyền hạn mà ăn nói lươn lẹo quá xá. Mấy cha không phải thủ phạm đầu tiên gây ra lũ nhưng hễ có lũ về hay mưa to, hồ thủy điện của mấy cha quá tải thì mấy cha lại xả lũ. Nước đang dâng cao lại càng cao hơn, thậm chí lực nước lũ do thủy điện xả còn mạnh và dữ hơn lũ thiên nhiên. Chuyện mấy cha làm giống như nhà người ta đang cháy mà mấy cha góp thêm… tí gió cho nhà cháy càng mau, càng to. Hễ nhắm dự báo tích nước tốt, làm hồ tích nước tốt thì hẵng làm thủy điện, bằng không thì… dẹp phứt thủy điện đi! Thấy mấy cha chót chét miệng, dễ điên thiệt! Ham tiền quá hổng tốt lắm đâu!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU