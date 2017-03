GSGT tăng cường xài máy bắn tốc độ

Ngay từ 6 giờ 30 sáng, lực lượng CSGT đã bắt đầu tuần tra trên quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội (quốc lộ 52), đường xuyên Á (quốc lộ 22)...

Trung tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết trong đợt cao điểm này, PC26 đã tăng thêm máy bắn tốc độ để kiểm soát tình hình giao thông của các phương tiện. Theo trung tá Ba, vào ban ngày, tuyến quốc lộ 1A đoạn từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) hướng về các tỉnh miền Tây thường bị ùn ứ do đường đang thi công nên việc bắn tốc độ chủ yếu được thực hiện vào ban đêm. Đây cũng là thời gian các tài xế thường chủ quan chạy nhanh, vượt ẩu. Ngoài ra, do chưa có máy đo nên hôm qua Đội CSGT An Lạc chưa đo nồng độ cồn đối với tài xế xe khách. “Chúng tôi sẽ thực hiện việc này trong một vài ngày tới. Theo ghi nhận, thời gian qua các xe khách qua lại cửa ngõ về miền Tây thường vi phạm các lỗi đón trả khách không đúng quy định, chạy lấn tuyến, tránh vượt không báo hiệu...” - trung tá Ba nhận xét.

Tương tự, vào hôm qua, lực lượng của Đội CSGT Bình Triệu phối hợp cùng Đội trung tâm (Phòng CSGT đường bộ) tuần tra gắt gao trên quốc lộ 13 và quốc lộ 1A. Trung tá Trần Như Sỹ, Đội trưởng Đội CSGT Bình Triệu, cho biết: “Trong ngày đầu ra quân, chúng tôi thực hiện ngay việc đo nồng độ cồn đối với tài xế xe khách. Ngoài việc bắn tốc độ, chúng tôi còn phối hợp với Đội trung tâm quay camera để phạt nguội các xe khách vi phạm”.

Theo thống kê chưa đầy đủ của một số đội CSGT đường bộ, hôm qua có hơn 30 xe khách vi phạm các lỗi như chạy không đúng phần đường, chạy lấn tuyến... Đặc biệt, CSGT còn lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp xe buýt dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định.