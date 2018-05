Gửi văn bản khẩn đề nghị công nhận liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ'

Theo đó, hai “hiệp sĩ” được đề nghị gồm anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai).

Hai “hiệp sĩ” được xác định đã có hành động dũng cảm bảo vệ tài sản của nhân dân. Hy sinh do bị tội phạm đâm khi tham gia ngăn chặn, truy đuổi đối tượng trộm xe máy trên địa bàn quận 3, TP.HCM. Công an thông tin nhóm trộm đâm chết 2 'hiệp sĩ' (PLO)- Công an đang khẩn cấp trích xuất camera dọc các tuyến đường cùng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm nhóm trộm xe SH đâm hai "hiệp sĩ" tử vong tối 13-5.



Hiện trường vụ tai nạn khiến hai hiệp sĩ tử vong. Ảnh: PLO.VN

Trước đó, Cục Người có công cũng đã có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề nghị tham mưu các cấp chính quyền địa phương, căn cứ các quy định hiện hành về chính sách ưu đãi người có công để xem xét lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền sớm giải quyết các trường hợp bị thương, thiệt mạng trong vụ việc để đảm bảo quyền lợi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định.



Liên quan đến vụ việc này, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng, Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng phải bám vào tiêu chuẩn được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Nếu đủ điều kiện thì tôn vinh.

“Bộ đang giao cho anh em các cơ quan chức năng đối chiếu các quy định. Tinh thần là nếu đủ điều kiện sẽ công nhận sớm. Về quan điểm cá nhân thì tôi ủng hộ”, Bộ trưởng nói.

Cho rằng đây là tấm gương tốt, xã hội cần phải tôn vinh, nhưng qua việc này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho rằng cần phải chú ý những trường hợp tương tự.

“Những hiệp sĩ cần phải được trang bị kỹ năng, điều kiện để hoạt động nếu như tiếp tục phát triển mô hình này. Điều đó sẽ bảo đảm sự an toàn cho chính hiệp sĩ”, Bộ trưởng Dung khuyến nghị.

Trước đó, vào ngày 13-5, nhóm hiệp sĩ gồm 7 người đi xe máy trên đường, phát hiện hai thanh niên có biểu hiện khả nghi nên bám theo từ khu Bắc Hải, quận 10.

Khi tới trước nhà số 348C Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, phát hiện đối tượng ngồi sau xe xuống dùng dụng cụ bẻ khóa chiếc xe Honda SH dựng trước một cửa hàng thời trang, nhóm hiệp sĩ ập vào khống chế và bị đối tượng dùng dao đâm bị thương 5 người. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thôi và anh Nam đã không qua khỏi.