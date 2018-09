Gượng dậy sau lũ để kịp ngày khai giảng

Khắc phục kịp khai giảng là không thể Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết để đảm bảo cho ngày khai giảng, Phòng GD&ĐT đã huy động lãnh đạo và chuyên viên của ngành xuống các trường chung tay với GV, HS khắc phục hậu quả thiên tai, nơi nào được dọn dẹp, ổn định thì HS các bậc học sẽ tập trung về điểm trường đó để tổ chức khai giảng. Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, ngày 5-9, toàn bộ trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Với các trường bị thiệt hại do mưa, lũ, chắc chắn các em không đến dự khai giảng đầy đủ nhưng trường vẫn khai giảng và vận động, hỗ trợ các em đi học sau.