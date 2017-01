3 lần bắt cướp bị phơi nhiễm HIV

Đối mặt hàng trăm đối tượng cướp giật nhiễm HIV Lê Thanh Vủ công tác tại Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, tiền thân là Đội SBC (săn bắt cướp) từ năm 2010 đến nay. Anh đã trực tiếp khám phá thành công hai chuyên án cướp tài sản, bắt giữ 15 đối tượng, triệt phá được hơn 250 băng nhóm cướp giật có phương tiện và bắt giữ gần 500 đối tượng. Anh đã vài chục lần té xe do chấn thương khi truy bắt đối tượng cướp giật ở tốc độ cao, hai lần chấn thương nặng phải cấp cứu, 15 lần trực tiếp điều khiển xe tông thẳng vào đối tượng tẩu thoát, trực tiếp đối mặt bắt giữ hơn 100 đối tượng cướp giật nghiện ma túy đã bị nhiễm HIV. Trong quá trình đấu tranh với tội phạm, anh đã ba lần phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV vì bị chấn thương khi khống chế đối tượng gây án có bị nhiễm HIV. ______________________________ Tuyên dương 10 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Hôm nay (3-1), Thành đoàn TP.HCM sẽ tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016 vì những nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của TP. Anh Lê Thanh Vủ, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng PC45 Công an TP.HCM là một trong 10 gương mặt được vinh danh. Các gương công dân trẻ tiêu biểu khác được vinh danh ở các lĩnh vực như thể thao, nghiên cứu, âm nhạc…