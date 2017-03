Chiến sĩ công an vượt lũ chở bà bầu đi sinh

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng nay (16-12), nhận được tin từ người dân ở xã Đại An (huyện Đại Lộc) về việc có một sản phụ sắp sinh được chuyển tới Trạm Y tế xã để sinh. Tuy nhiên, phía trạm cho biết người này sinh khó nên phải chuyển lên BV Đa khoa phía bắc Quảng Nam.

Lúc này nước sông đoạn khu vực thị trấn Ái Nghĩa khá lớn nên không thể dùng ghe nhỏ để vận chuyển. Người dân đã báo cho cơ quan Công an xã Đại An nhờ giúp đỡ. Cơ quan công an đã liên hệ sự hỗ trợ Công an huyện Đại Lộc để nhờ dùng canô vận chuyển người phụ nữ nói trên.





Chị Vũ Thị Việt Trinh, 23 tuổi (trú tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) được các chiến sĩ công an đưa đến bệnh viện an toàn. Ảnh: HT

Nhận được thông tin, lực lượng trực ban của Công an huyện Đại Lộc nhanh chóng tiếp cận sản phụ để đưa đến bệnh viện kịp thời.

Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã huy động lực lượng chiến sĩ trực lũ lụt điều động canô ra hướng xã Đại An để đưa sản phụ đến bệnh viện giúp ca sinh khó này.

Sau khi đưa được qua bên kia bờ nước lớn, sản phụ được đưa lên xe của công an huyện để tiếp tục đến BV Đa khoa Bắc Quảng Nam.

Theo Trung tá Lê Nho Tâm (Trưởng Công an huyện Đại Lộc) cho hay đây là một việc làm bình thường của lực lượng công an nhân dân hết lòng phục vụ người dân. Sản phụ sau đó được xác định là chị Vũ Thị Việt Trinh, 23 tuổi (trú tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên).