'Hiệp sĩ' bắt 300 vụ cướp được vinh danh công dân ưu tú

Với những đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hùng từng vinh dự là một trong các cá nhân tiêu biểu của TP tham dự hội nghị gặp mặt "Hiệp sĩ đường phố" do Bộ Công an tổ chức, được UBND TP tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu, nhiều năm liền được Giám đốc CATP và UBND quận Thanh Xuân tặng giấy khen, 6 năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, là cá nhân điển hình của UBND quận Thanh Xuân tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP giai đoạn 2010 – 2015,...