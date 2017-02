Nữ tài xế cứu người gặp nạn giữa khuya

“Bình thường tôi rất sợ máu, thấy máu là chóng mặt nhưng khi cứu người thì không cảm thấy sợ nữa” - chị Vũ Thiên Lý chia sẻ về những lần giúp đỡ người gặp nạn.

Chạy xe chỉ lo giúp người

Sáng 20-2, anh Nguyễn Văn Nam, ngụ tổ 7, ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, hơn 10 giờ đêm 17-2, gần ngã ba Trị An, anh Nam đang trên đường trở về nhà sau khi tan ca thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển. Vì hoảng sợ nên nam thanh niên đã bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân loay hoay tìm cách cứu anh. Tình cờ chị Lý chạy xe ngang qua đã dừng lại đưa anh Nam vào bệnh viện. Do đa chấn thương nên anh Nam đã tử vong vào sáng 18-2.

Chị Quê, chị ruột anh Nam, không cầm được nước mắt: “Lúc đó tôi cũng vừa tan ca, đi ngang qua đó thấy người bu đông thì nghĩ có tai nạn thôi. Một lúc sau, có người báo và chở tôi đến BV Thánh Tâm thì thấy chị Lý đã đưa em vào phòng cấp cứu. Nghe hoàn cảnh em trai tôi, vợ mới sinh con được sáu tháng, chưa có việc làm, chị Lý đã không lấy tiền mà còn dúi cho tôi thêm 300.000 đồng rồi ra về. Hai hôm sau, ngày nào chị cũng xuống và gửi thêm tấm lòng của những người khác đến gia đình. Tôi rất cảm ơn chị Lý và sự quan tâm giúp đỡ của mọi người” - chị Quế nói.

Chia sẻ lên Facebook về chuyện này, chị Lý cho biết là theo thói quen, có chuyện vui buồn gì cũng đưa không ngờ lại được nhiều anh em quan tâm, chia sẻ như vậy.

Câu chuyện giúp đỡ người khác của chị nhiều lần trong cái bi lại rất ấm áp. Đó là lần chị chở một bà cụ già yếu vào giữa khuya, chưa kịp đến bệnh viện thì bà đã ho ra máu và tắt thở trên xe. Do đường hẻm rất hẹp nhưng không nỡ để người nhà đi bộ đưa bà vào, chị đã cho xe chạy và bị mấy nhánh cây hất tung capô. Hàng xóm thấy vậy đã huy động người câu điện, người sửa xe rồi dẹp đường cho chị quay ra. Có những trường hợp khó khăn hay cần cấp cứu, chị không lấy tiền. “Dẫu sao thì mình còn trẻ, khỏe. Nghèo thì nghèo rồi, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn chẳng tới đâu, nếu giúp được gì thì mình giúp” - chị nói.



Chị Lý được khách quen tin tưởng nhờ chở đi công việc. Ảnh: H.LAN

Tưởng rảnh rỗi nên chạy xe

Trong căn nhà trọ nhỏ ở 328/31 Tân Thới Hiệp 7, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (TP.HCM), chị Lý trải lòng: Tuổi thơ không được may mắn khi cha mất lúc chị mới mấy tháng tuổi. Học hết lớp 3 thì dang dở khi phải theo mẹ từ Nam Định vào Đồng Nai sinh sống. Hơn bảy năm trước, chị kết duyên với người gần nhà và có một đứa con trai. Thế rồi chị chia tay chồng và cùng con lên TP ở trọ làm công nhân, con chị nay đang học lớp 1. Đồng lương ít ỏi, lại lo cho mẹ già ở quê nên rất chật vật. Sẵn thích nghề lái xe đi đây đi đó, chị bán chiếc xe máy để đóng tiền học lái xe và xin vào làm ở một hãng taxi. Thời gian đầu chị cũng kiếm được khá tiền rồi trả góp mua lại chiếc xe máy nhưng taxi ngày càng ế ẩm nên chị chuyển hướng thuê xe chạy Grab, Uber khoảng ba tháng nay. Ai lên xe gặp cũng nghĩ chị là dân kinh doanh, rảnh rỗi nên chạy xe. Khi nghe chị nói đây là xe thuê, ai cũng bất ngờ.

Trước chị gửi con cho vợ chồng người quen trông và đưa đón con đi học, tình cờ cô giáo biết hoàn cảnh của chị nên nhận chăm sóc bé ở trường luôn, chị mới yên tâm chạy xe cả ngày lẫn đêm để trang trải tiền nhà, tiền học cho con.

“Tiền không, học vấn cũng không. Chị chỉ mong có sức khỏe để gắn bó với nghề chạy xe, dù có bỏ thời gian ra nhiều để đánh đổi chị cũng chấp nhận” - chị bộc bạch.