Tặng thưởng cụ ông cứu nữ sinh trong lũ

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, tối 15-12, nữ sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh viên Trường CĐ Y Huế) trên đường đi học về đã ngã và bị nước lũ cuốn trôi xuống sông Như Ý. Phát hiện Hằng chới với giữa dòng nước, bất chấp nguy hiểm cụ Phước quyết cứu Hằng. Sau khoảng 30 phút vật lộn với lũ dữ, cụ Phước đã tiếp cận được Hằng để dìu nữ sinh này. Khi gần đến bờ, do yếu sức nên cụ Phước phải trụ lại bên bờ sông. Rất may đúng lúc này có một người dân địa phương phát hiện nên kịp đưa cụ Phước với Hằng vào bờ an toàn.

Được biết cụ Nguyễn Thanh Phước là cựu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ. Cụ có bốn con trai nhưng đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.