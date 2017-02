Tuyên dương tài xế lái xe cứu trạm xăng

(PL)- Ngày 12-2, Văn phòng UBND tỉnh An Giang thông tin ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh, đã trao tặng giấy khen đột xuất của Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho tài xế Nguyễn Chí Anh (38 tuổi, trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Anh này là nhân viên của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam. Trước đó, chiều 3-2, anh Chí Anh lái xe bồn biển số 65C-020.90 chở 4.000 lít xăng từ Long Xuyên về huyện Tịnh Biên. Khi xe đang nạp nhiên liệu vào bồn tại cây xăng 54 trên quốc lộ 91 thì bất ngờ lửa bốc cháy ngùn ngụt. Lửa nhanh chóng từ điểm nối đường ống dẫn nhiên liệu lên bồn khiến nhiều người hoảng hốt. Anh Chí Anh sau đó đã dũng cảm nhảy lên xe bồn, chạy ô tô phát hỏa ra khỏi cây xăng khoảng 15 m rồi nhảy xuống đất… HÀM YÊN