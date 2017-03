Hà Giang: Bảy người chết do mưa lũ

Đây là thông tin từ Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai (PCLB&GNTT) tỉnh Hà Giang.

Theo đó, huyện Yên Minh có năm người chết, gồm cháu Sính Thị Chính (ba tuổi) chết do sập tường nhà; anh Vàng Văn Quý chết do lũ cuốn; Tẩn Phù Phà và Chảo Lão Phảng chết do đất sạt vùi lấp; bà Lù Thị Uyên chết và chồng bị thương sau khi bị sập nhà. Ngoài ra, anh Nguyễn Đức Long (huyện Bắc Quang) và chị Nguyễn Thị Hiền (huyện Xí Mần) cũng chết do mưa lũ.

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCLB&GNTT, mưa lũ đã làm năm nhà bị sập hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng ở huyện Yên Minh. Huyện Quảng Ba và huyện Bắc Quang có gần 530 ha lúa mới cấy bị ngập úng và hàng chục hecta hoa màu khác bị ảnh hưởng… Tổng thiệt hại do mưa lũ trên toàn tỉnh ước khoảng 14 tỉ đồng.

T.ĐẠI