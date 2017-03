Hà Nội bán đấu giá gỗ sưa chặt trộm

Theo X.LONG (TTO)



Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa chấp thuận cho bán đấu giá 2,5m3 gỗ sưa được xác định là chặt trộm tại chùa Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ.Ông Nguyễn Văn Doanh, phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết theo kết luận của UBND Thành phố Hà Nội, số gỗ sưa tại chùa Phụ Chính là cây trồng phân tán, thuộc quyền quản lý của cộng đồng dân cư.Do vậy, UBND Thành phố yêu cầu Công an TP Hà Nội rà soát, kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, nếu không phát hiện hành vi tham nhũng thì đình chỉ điều tra, công bố công khai để nhân dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính và các đơn vị, cá nhân liên quan biết.Đồng thời, làm thủ tục trả lại số gỗ, cành sưa đã thu giữ, giao cho UBND huyện Chương Mỹ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chỉ đạo UBND xã Hòa Chính bán đấu giá theo quy định để phục vụ lợi ích công cộng.Theo ông Doanh, trong quá trình triển khai thủ tục bán đấu giá, UBND xã Hòa Chính kiến nghị, địa phương không đủ khả năng để tổ chức bán đấu giá số gỗ, cành sưa kể trên.Bởi vậy, sau khi thống nhất với các sở, ngành liên quan của Thành phố, UBND huyện thành lập hội đồng bán đấu giá và sẽ tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành trong thời gian tới.Về nguồn thu từ bán đấu giá gỗ sưa, ông Doanh cho biết UBND Thành phố giao huyện Chương Mỹ chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Hòa Chính lập dự án xây dựng các hạng mục phúc lợi xã hội phục vụ nhân dân trong xã. Tổ chức giám sát việc sử dụng đúng mục đích số tiền bán đấu giá thu được, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, không phát sinh khiếu nại, tố cáo.Trước đó, ngày 25-10-2010, Công an huyện Chương Mỹ phát hiện một xe tải vận chuyển hơn 2,5m3 gỗ sưa trên tỉnh lộ 419. Công an huyện Chương Mỹ đã làm rõ hơn 2,5m3 gỗ nói trên được cắt ra từ một cây gỗ sưa tại chùa Phụ Chính.