Hà Nội: Bốn em nhỏ chết đuối trên… đường!

Ba học sinh chết đuối Chiều 14-8, trong lúc đang tắm sông cùng đám bạn, em Lê Văn Tý (lớp 5, Trường Tiểu học Phong Phú B, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) và em Danh Mạnh (lớp 6, Trường THCS Vĩnh Mỹ B, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) đã bị chết đuối. Sáng 15-8, UBND huyện Giá Rai đã hỗ trợ gia đình mỗi em 5 triệu đồng và UBND xã Phong Thạnh Đông A hỗ trợ 300.000 đồng. Sáng 15-8, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Văn Lượng (16 tuổi, học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên) bị mất tích trên sông Ba đoạn qua xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa. Trưa 14-8, Lượng cùng ba học sinh ở cùng thôn bơi qua sông Ba để nhặt trứng chim trên các cồn cát giữa sông. Khi bơi ra giữa sông, Lượng bị nước nhấn chìm, cuốn trôi mất tích. HÀN NGUYÊN – TL Nhiều cái chết oan uổng - Ngày 7-6-2008, bốn em nhỏ (từ sáu đến 13 tuổi) đã chết đuối khi tắm mưa dưới con rạch hoang gần đường vào cảng Bến Nghé (quận 7, TP.HCM). Con rạch này được một nhà thầu đào sâu xuống để đặt cống nhưng lại không che chắn và đặt biển cảnh báo khi ngưng thi công. - Ngày 26-7-2008, em Tiêu Khánh Chương đã chết do bị rơi xuống một hố nước sâu hơn 3 m dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (quận 8, TP.HCM). Đây là hố nước của công trình thuộc dự án cải thiện môi trường kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, được rào chắn rất sơ sài. - Ngày 1-1-2009, người dân phát hiện thi thể em Ngô Hoàng Võ (bảy tuổi) dưới hố ga không nắp đậy sát chân cầu Trần Khánh Dư (quận Phú Nhuận, TP.HCM). Hố ga này thuộc dự án vệ sinh môi trường TP do nhà thầu Trung Quốc thi công. - Ngày 17-6-2010, hai em Lê Văn Thành và Lê Phúc Trịnh (12 tuổi) xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng được phát hiện đã chết dưới cống thoát nước do Công ty Công trình đô thị TP Đà Nẵng thi công. Công ty này sau đó bị xử phạt do thi công không có rào chắn, không cắm biển báo để tai nạn thương tâm xảy ra.