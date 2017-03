Hà Nội: Giảm án, tha tù cho 346 phạm nhân nhân dịp Tết Nguyên đán

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011, sáng 27-1-2011, tại Trại tạm giam số 1- Công an TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định của TAND TP Hà Nội về giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam thuộc Công an TP.

Theo quyết định của TAND TP, dịp này có 346 phạm nhân đang chấp hành án tại 3 trại tạm giam thuộc Công an TP được giảm án, tha tù. Các phạm nhân được xét giảm mức án lần lượt từ 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, đến 12 tháng và giảm hết mức án. Trong số đó, Trại tạm giam số 1 có số phạm nhân được xét giảm án, tha tù nhiều nhất, với 171 trường hợp. Trại tạm giam số 2 có 143 trường hợp. Trại tạm giam số 3 có 32 trường hợp được hưởng chế độ khoan hồng. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Hội đồng Xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù của TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công khai, dân chủ, chính xác quy trình xét duyệt giảm án, tha tù đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại 3 trại tạm giam của Công an TP. Theo Thành Tâm (HNM)