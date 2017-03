Hà Nội: Giang hồ nổ súng tại khách sạn

Chiều 25/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ nhóm thanh niên gây ra vụ nổ súng tại khách sạn Asean, 12A Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội vào 1h10 ngày 24/7.





Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 1h10 ngày 24/7, nhóm của Đỗ Thanh Tùng (tức Tùng “Còi”, 32 tuổi, ở ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương) cùng Vũ Đình Dương (21 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và hai thanh niên khác đi uống rượu ở quán bar về.





Cả bọn đến khách sạn Asean để thuê phòng nhưng nhân viên lễ tân thông báo không còn phòng.





Nghĩ rằng nhân viên khách sạn nói dối, Tùng “Còi” bảo Vũ Đức Tùng (tức Tùng “Vịt”, 23 tuổi, ở ngõ Lương Sử A, phường Văn Chương, có 1 tiền án và 2 tiền sự) và Dương lên kiểm tra. Lên tới nơi, thấy vẫn còn phòng trống, nhóm của Tùng “Còi” tức tối đuổi đánh trợ lý giám đốc và nhân viên lễ tân của khách sạn.



Khẩu súng của tên Đông





Chưa hả dạ, Tùng “Còi” định cầm gạch ném vào cửa kính khách sạn nhưng Tùng “Vịt” can ngăn. Tiếp đó, Tùng “Còi” bê chậu hoa định ném vào cửa kính nhưng lại bị nhân viên khách sạn vào can ngăn. “Nóng tiết”, tên này dùng ghế đập vào đầu người nhân viên cố can ngăn hắn khiến anh này bị thương tích.

Gây hấn xong cả bọn bỏ đi thuê phòng ở nhà nghỉ Quang Anh trên phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Tùng cùng một đối tượng ra ngoài, đến đầu phố Phan Văn Trị thì có gây mâu thuẫn với một thanh niên (chưa rõ lai lịch).





Tùng điện cho Nguyễn Đình Đông (18 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng) đến giải quyết. Nhận điện thoại của đồng bọn, Đông dắt theo khẩu súng Cold đến doạ và đánh người thanh niên. Tiện có súng, cả bọn quay lại khách sạn ASEAN xông vào đập phá đồ đạc, máy tính vào lúc 1h30 cùng ngày.





Thấy nhân viên bảo vệ vào can ngăn, Đông liền rút súng bắn chỉ thiên. Sau đó, Đông cùng đồng bọn bỏ đi.





Hiện, cơ quan công an đã thu giữ được khẩu súng colt cùng hai viên đạn và đang truy bắt Tùng “Còi” và những kẻ còn lại.





Tại cơ quan công an, Đông khai khẩu súng trên mua tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn với giá 6 triệu đồng với mục đích để phòng thân.





Phát hiện hai nhóm buôn bán vũ khí





Cũng trong ngày 25/7, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết vừa phát hiện hai nhóm đối tượng có hành vi “buôn bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23/7, tổ công tác Công an huyện Chương Mỹ phát hiện Đỗ Xuân Trung (36 tuổi, tạm trú tại khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai) có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra tra hành chính.





Khi đó, trên người Trung, cảnh sát phát hiện có dắt theo 1 khẩu súng ngắn kiểu Đức cùng 1 hộp tiếp đạn.





Đến khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục phát hiện thấy Huỳnh Ngọc Hải (24 tuổi, ở thôn Nhuận Trạch, xã Lương Sơn) và Phạm Văn Phúc (23 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) đang bán súng cho Nguyễn Đình Phương (25 tuổi, ở thôn Hạ, Liên Chung, Đan Phượng).





Qua khám xét nhà Phương, cảnh sát thu được 1 khẩu súng cold tự tạo, 1 viên đạn loại nhỏ, 1 khẩu súng bắn đạn nhựa và 10 viên đạn nhựa, 1 thanh kiếm tự tạo.





Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.





Theo T.Nhung ( VNN)