Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định: Phá đường dây mua bán trẻ em

Chỉ trong gần một tháng từ khi phát hiện đầu mối nghi vấn mua bán phụ nữ, trẻ em, Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng phá án, bóc gỡ đường dây này. Trong đó bắt giữ 19 đối tượng và triệu tập 16 đối tượng khác liên quan. Lực lượng chức năng đã giải cứu chín nạn nhân (trong đó có năm em dưới 16 tuổi, hai em dưới 13 tuổi) đã bị các đối tượng mua bán để làm gái bán dâm tại Nam Định, Hải Phòng, Lào Cai, Trung Quốc.

Giả làm anh hùng cứu net

Trung tá Lê Đình Thành (Công an quận Đống Đa) cho biết sáng 19-6, công an quận bất ngờ nhận được tin báo của tổ công an trạm ga Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Thị Thủy (ngụ Nam Định, tạm trú Hà Khẩu, Trung Quốc) có dấu hiệu mua bán trẻ em. Từ lời khai của Thủy, đường dây buôn bán trẻ em liên tỉnh và quốc tế với hàng chục mắt xích khác nhau dần lộ diện. Các đối tượng tham gia vận hành đường dây hầu hết còn rất trẻ, nhiều đối tượng còn ở lứa tuổi 9X.

Theo cơ quan điều tra, ngày 17-6, do có xích mích trong quán net 883 Thiên Lôi, Kênh Dương (quận Lê Chân, Hải Phòng) nên Bùi Thị Nhung đã đánh Phạm Thị Ngà 17 tuổi (tên các nạn nhân đã được thay đổi). Nhung gọi đồng bọn đến ép Ngà ra quán cà phê rồi đưa xuống Nam Định bán cho Thủy. Đến ngày 19-6, Thủy đưa Ngà lên ga Hà Nội để lên Lào Cai bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi Thủy đến ga Hà Nội thì bị phát hiện và bắt giữ.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, trước đó do chơi chat hết tiền nên Phạm Thị Trâm (15 tuổi) chơi ở quán net ở đường Dân Lập, Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng) phải vào chatroom kêu cứu và đã gặp “anh hùng cứu net” Quách Ngọc Dũng. Dũng đưa Trâm xuống Đồ Sơn bán với giá 5 triệu đồng để làm gái bán dâm. Trâm trốn thoát khỏi tổ quỷ. Cơ quan điều tra cũng xác định cùng với Trâm, các đối tượng này còn lừa bán một em gái 14 tuổi (ngụ quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Các đối tượng trong đường dây buôn người.

Cơ quan điều tra xác định cũng trong đường dây này, một em tên Linh cũng được cứu net rồi đưa xuống Đồ Sơn bán. Do không “được giá” nên Linh bị đưa lên Lào Cai và bán sang Trung Quốc với giá 8 triệu đồng. Hiện công an vẫn chưa xác định được nhân thân cũng như tông tích của Linh.

Hành trình giải cứu các nạn nhân

Qua lời khai của các đối tượng, trinh sát đã nhanh chóng xác định được ba động mại dâm chuyên nhận gái do những đối tượng trong đường dây này lừa hoặc bắt cóc được đem xuống bán. Tổ công tác chia làm nhiều mũi để bắt giữ các đối tượng và giải cứu cho các nạn nhân.

Đến ngày 24-6, một tổ trinh sát do Trung tá Lê Đình Thành xuống bắt giữ đối tượng Vũ Văn Công, chủ quán cà phê-karaoke Mỹ Vân ở đường Nguyễn Văn Linh (Lê Chân, Hải Phòng).

Khai thác các đối tượng bị bắt, công an đã phát hiện có cô bé tên Phan Thu Lan không chịu bán dâm nên bị bọn Công đánh đập dã man và hiện có thể đang bị nhốt tại một nơi nào đó trong quán của Công. Vì thế, ngay sau khi thực hiện việc bắt Công, Trung tá Thành hô to: “Lan ơi! Các chú là công an đây. Cháu đang ở đâu?”. Lúc này Lan đang bị nhốt trong một phòng karaoke, cửa khóa trái, tối om. Nghe tiếng các chiến sĩ công an gọi, Lan mừng quá, rối rít đập cửa phòng và hét đến lạc giọng: “Con ở đây, các chú ơi, cứu con với!”.

Trung tá Thành nhớ lại, khi mở được cửa phòng karaoke, anh nhìn thấy bé Lan đang ngồi co rúm người lại, sắp lả đi vì đói. Trên người bé vẫn in hằn những vết thâm tím. Cũng tại tổ quỷ này, công an còn giải cứu được hai em 13 và 14 tuổi.

Ngày 26-6, một mũi trinh sát khác đã bắt Nguyễn Nhật Cảnh (chủ nhà nghỉ Phương Thủy ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và các đối tượng có liên quan. Khám nhà nghỉ Phương Thủy, các trinh sát đã giải cứu được em Đặng Bảo Ngân (12 tuổi) đang bị Cảnh nhốt vì vừa mới mua được. Các đối tượng này khai nhận đang chuẩn bị bắt Ngân đi tiếp khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tiếp tục chuyên án, cơ quan điều tra nhận định động mại dâm ở Đồ Sơn chuyên thu nhận các nạn nhân do đường dây buôn người này mang xuống bán. Trong số này nổi lên vợ chồng chủ quán cắt tóc, gội đầu Vũ Thị Tâm và Đinh Xuân Tứ đã nhiều lần mua bán trẻ em, điều đi các nhà nghỉ để bán dâm.

Sau nhiều ngày mật phục, rạng sáng 29-6, trinh sát phát hiện và tổ chức bắt hai vợ chồng này. Tại nơi ở của các đối tượng, tổ công tác đã giải cứu thêm một em 15 tuổi.

Từ những lời khai của các đối tượng, các trinh sát đã lên tận Lào Cai tìm và đưa được nạn nhân Vũ Anh Thoa (15 tuổi) đã bị các đối tượng này lừa bán sang Trung Quốc nhưng vừa trốn được về và đang ở tại Cốc San (Bát Xát, Lào Cai). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh tìm người bị hại và truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.

Một ngày phải tiếp 15 khách Các nạn nhân kể lại, quán cà phê-karaoke Mỹ Vân trên đường Nguyễn Văn Linh, các nạn nhân bị ông chủ, bà chủ bắt ép phải tiếp 10-15 khách làng chơi. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Công, các nạn nhân còn phải đi bán dâm thêm tại Đồ Sơn khi có khách yêu cầu. Theo một cán bộ điều tra, hầu hết các nạn nhân trong vụ án này có hoàn cảnh gia đình éo le nên thiếu sự quan tâm của người lớn. Trong số chín cháu gái được giải cứu có hai chị em ruột. Cả hai bố mẹ đều đã đi tù về tội liên quan đến ma túy. Nhà có bảy anh em, phải chia nhau ra sống cùng với những người thân ở cả bên nội và bên ngoại. Có cháu khi được người thân đón về cũng chỉ là người bác họ. Cho đến nay vẫn còn hai cháu chưa có gia đình đến đón về. Đặc biệt có cháu mẹ mất sớm, bố ốm liệt giường nên chỉ biết nhờ người anh họ lên đón nhưng đến giờ vẫn không liên lạc được.

THANH TÚ