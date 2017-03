Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam hai công an đánh chết người trên bàn nhậu

Trước đó, cơ quan CA đã nhận được tin báo về vụ xô xát tại quán ăn Quỳnh Béo (số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) vào tối ngày 26.10 khiến một thanh niên tử vong. Nạn nhân là anh Trần Mạnh Viễn (SN 1987, quê ở phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) - nhân viên kế toán Cty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (tòa nhà Intracom, ngõ 72 Trần Thái Tông, Hà Nội).



Qua điều tra, ngay trong đêm 28.10, cơ quan CA đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng hiện đang công tác tại Công an huyện Từ Liêm. Trước khi bắt giữ, cơ quan CA cũng đã tiến hành tước quân tịch đối với 2 công an này.



Theo anh Vũ Văn Việt (SN 1990, đồng nghiệp của anh Viễn), tối 26.10, sau khi anh Viễn tổ chức sinh nhật của mình với một số bạn bè là nhân viên của công ty tại 37 Trần Thái Tông, một nhóm gồm 4 người cùng về nhà hàng Quỳnh Béo (số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) để nhậu tiếp.



Tại đây, nhóm của anh đã gặp và “giao lưu” với một nhóm khác có 5-6 người đàn ông và 2 phụ nữ. Trên bàn nhậu, hai bên đã nói chuyện tuổi tác. Một người đòi xem giấy CMND của Viễn và nói: “Nếu đúng là 84 thì tao chịu uống phạt 10 chén, nếu không phải thì mày phải uống phạt 10 chén”. Viễn đứng dậy nói: “Các anh làm gì mà ép người quá đáng đến thế”. Lúc này, có một thanh niên cầm chai vodka đứng lên nói: “Thế giờ chúng mày thích thế nào?” rồi nắm lấy cổ áo của Vũ Văn Việt. Trước thái độ trên, hai bên đã lao vào ẩu đả nhau.



Theo anh Trần Quyết (SN 1984, đồng nghiệp, ngồi cùng bàn với Viễn), sự việc xảy ra chỉ trong khoảng chưa đầy 1 phút. Khi Viễn bị gục xuống thì không ai đánh nữa. Theo mô tả của anh Vũ Văn Việt và Trần Quyết thì Viễn chỉ bị “vều môi, máu dính ở môi” và bị gục đi. Do có người gọi 113 nên cả hai nhóm dừng lại.



Thấy không nghiêm trọng, nhóm của Viễn đưa anh này vào Bệnh viện 198. Qua theo dõi thì Viễn bị chấn thương sọ não nên BV đã tiến hành mổ cấp cứu vào sáng sớm 27.10. Sau ca mổ, Viễn được đưa về khoa Hồi sức cấp cứu nghỉ ngơi, nhưng đến 7h45 sáng 28.10 thì tử vong.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

