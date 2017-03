Hà Nội: Khởi tố vụ cháy chung cư 18 tầng

Sáng 11-3, Công an TP Hà Nội đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư 18 tầng JSC 34 (ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân). Các văn phòng công ty trong tòa nhà đều phải ngừng làm việc. Việc ra vào tòa nhà được kiểm soát chặt chẽ.

Đêm kinh hoàng

Đang điều trị tại BV Xây Dựng, anh Hoàng Văn Tiến, nhân viên phụ trách điện của tòa nhà JSC, không khỏi rùng mình khi nhớ lại vụ cháy. Theo anh Tiến, khi đám cháy xảy ra, anh đang trên đường về nhà. Vừa nhận được tin báo, anh lập tức quay lại, lao vội lên tầng 18 để dập cầu dao tổng. Sau đó, anh cho thang máy chạy xuống tầng hầm và khóa luôn vì sợ có người gặp nguy hiểm rồi chạy bộ lên trên hướng dẫn mọi người sơ tán.

“Tôi cho rằng vụ cháy có khả năng bắt đầu từ hầm chứa rác. Khi đó tôi cố vặn van nước xả của hầm chứa rác nhưng khói dày đặc khiến tôi không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, ống xả rác chỉ có khói bốc lên mà không nhìn thấy lửa” - anh Tiến kể. Theo các bác sĩ, khi được đưa vào cấp cứu, toàn thân anh Tiến đen kịt muội khói. Các bác sĩ phải dùng kéo để cắt quần áo dính chặt vào người anh.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh hoàng nhất là thời điểm một em bé khoảng hai tuổi bị treo bên ngoài ban công của tầng 18. Theo một người dân chứng kiến sự việc, người cha vì muốn cứu con đã phải túm tay con thả xuống tầng 17 để nhờ mọi người cứu giúp. “Tim tôi như ngừng đập khi chứng kiến cảnh đó. Vì thương con, người cha đã sử dụng phương pháp quá mạo hiểm, bất chấp ở phía dưới nhiều người gào thét can ngăn. Chỉ một sơ sẩy nhỏ là cháu bé sẽ rơi thẳng xuống đất, may là mọi việc cũng qua” - chị Trang, một người đi đường, thảng thốt kể.

Nhiều người chứng kiến cho biết khi đám cháy xảy ra khoảng 20 phút thì xe cứu hỏa đến nhưng không thấy có xe cứu thương. Ban quản lý tòa nhà phải bắc loa kêu gọi những ai có chuyên môn nhanh chóng đến sơ cứu cho người gặp nạn vừa được đưa ra ngoài.

Nguyên nhân: Hầm chứa rác?

Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng nhận thấy tại khu vực hầm chứa rác có một xe rác, trong xe chứa một nửa rác thải. Rác thải tại đây bị cháy xém lớp trên theo hướng từ trên xuống dưới, xe rác bị nhiệt tác động theo hướng từ trong ra ngoài. Kiểm tra bên trong các tầng của tòa nhà, cơ quan chức năng nhận thấy hầu hết cửa hầm rác đều bị cháy rụi.

Hố rác - nghi vấn gây cháy (ảnh trên) và chung cư bốc cháy (ảnh dưới) Ảnh: CTV

Tường hành lang, cửa ra vào các căn hộ ở hai tầng 17 và 18 của tòa nhà đều ám đầy khói bụi đen kịt. Bên trong căn hộ 1810 của gia đình chị Vương Lan Phương (chị và con trai 10 tuổi đã chết trong vụ cháy này) sực mùi khói, trong nhà tắm phủ một lớp bụi than dày đặc. Theo nhận định ban đầu, hai nạn nhân đã chạy ra hành lang tìm cách thoát nạn. Tuy nhiên, hai người đã chết ngạt vì lượng khói quá dày đặc.

Theo thông tin ban đầu, lửa xuất phát từ xe đựng rác được đặt tại tầng trệt và khi cháy, khói bốc lên mùi nồng nặc giống như mùi cao su. Một số người dân tại tòa nhà này cho biết sau khi người dân đổ rác thông qua ống xả rác thải sẽ có xe rác đến dọn đi một lần trong ngày. Đến sáng 11-3, người dân cũng mới thấy bảo vệ tòa nhà dán bảng nội quy phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại cầu thang máy. Ngoài ra, họ chưa từng được tập huấn về công tác PCCC.

Anh Đặng Văn Lợi, một người dân sinh sống tại tòa nhà, cho biết khi anh cùng người bảo vệ chạy vào khu vực hầm chứa rác thì thấy một xe chở rác đang bốc cháy nên đưa ra ngoài. Theo anh Lợi, lúc xảy ra cháy cửa chứa rác đóng kín nên khi có khói bốc lên mới phát hiện được.

Chiều 11-3, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Trường Tiến - Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, đơn vị quản lý của chủ đầu tư tòa nhà trên nói rằng đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy. “Chúng tôi loại bỏ nguyên nhân cháy do điện vì trong thùng rác không có điện. Nguyên nhân xác định ban đầu là do ai đó vô ý thả vào thùng rác chậu than quạt chả hoặc than tổ ong dùng để đun nấu cháy chưa hết. Hiện phải điều tra xem trong tòa nhà đó có ai dùng than không” - ông Tiến nói.

Được biết, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án.

Quan trọng nhất là ý thức dân Các chung cư trên địa bàn Hà Nội tiềm ẩn xảy ra nguy cơ cháy rất cao. Trong các hố thu gom rác chứa những đồ vật dễ bắt lửa nằm mắc kẹt như gỗ, chăn drap, gối đệm cũ… Vì vậy chỉ cần có người dân nào đó vô ý thức khi đốt xong vàng mã, than tổ ong hoặc than quạt rồi bỏ ngay vào thùng rác là sẽ xảy ra hỏa hoạn. Thượng tá NGUYỄN ĐÌNH BÍNH, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội

NHÓM PV