Hà Nội nóng 30 độ C

Nguyên nhân theo cơ quan khí tượng là năm 2014 có tháng nhuận, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía tây, trong khi không khí lạnh suy yếu. Vì thế nhiệt độ tăng cao, trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng.

Đầu xuân ấm áp, rất thuận lợi cho du khách tham gia các lễ hội.Ảnh:Giang Chinh.

Trong khi đó, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở Tây Bắc Bộ, gây cảm giác oi bức, khó chịu. Nhiệt độ cao nhất ở nhiều địa phương đều trên 30 độ C như Điện Biên, Lai Châu trên 31 độ C; Quỳnh Nhai (Sơn La) gần 33 độ C; Yên Châu (Sơn La) 34 độ C.

Tại Hà Nội, nắng đã xuất hiện từ sáng sớm, trời bắt đầu oi bức từ khoảng 10h trưa với nền nhiệt cao nhất ở Ba Vì là 29 độ C; Hà Đông và Láng 28 độ C. Đến chiều nay, nhiệt độ tiếp tục tăng thêm 1-2 độ C. Một số khu vực khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 29-31 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C như Tương Dương, Quỳ Châu, Con Cuông và Hương Khê.

Những ngày tới, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, nắng nóng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn kéo dài đến hết ngày 28/1. Từ ngày 1/3, đợt không khí lạnh sẽ tràn về, nhưng với cường độ trung bình, nhiệt độ giảm 6-8 độ C, vùng núi có nơi giảm hơn 10 độ C.

Theo Hương Thu (Vnexpress)