Hà Nội: Nóng đến 46°C

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào lúc giữa trưa, nhiệt độ ở Hà Nội lên tới 40°C, một số nơi lên tới 41 - 42°C (trong lều khí tượng), còn ngoài trời là 45 - 46°C. Ở các tỉnh thuộc Bắc Trung bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ ở mức 41 - 42°C, có nơi lên tới 43°C.

Theo bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hôm nay (19-6), Bắc bộ, các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung bộ còn tiếp tục xảy ra nắng nóng dữ dội. Trong đó nắng nóng gay gắt nhất là ở khu vực Bắc Trung bộ, nhiều nơi vẫn duy trì mức nhiệt độ trên 40°C.

Đến đêm chủ nhật (20-6), ở miền Bắc mới xuất hiện một rãnh cao áp có cường độ nhỏ dịch chuyển dần xuống phía Nam, gây mưa trên diện rộng ở Bắc bộ và đợt nắng nóng bắt đầu chấm dứt vào ngày 21-6. Rãnh cao áp cũng làm hiệu ứng gió phơn ở miền Trung lắng dịu. Sau đó, tới ngày 25 hoặc 26-6, nắng nóng lại quay trở lại trên cả nước.

Hiện nay, dù trời đang nắng nóng dữ dội nhưng cứ vào buổi tối là người dân Hà Nội lại thấy khói mù, sương mù xuất hiện. Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho rằng nguyên nhân là do nông dân ở ngoại thành và các tỉnh, thành lân cận đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch, nên khói mù lan tỏa vào khu đô thị. Tuy nhiên, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội lại khẳng định nguyên nhân của hiện tượng trên là do môi trường ở các đô thị đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do khí thải của nhà máy, khu công nghiệp, nên vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ lên 40°C thì thường xảy ra hiện tượng “mù quang hóa”.

Cũng do tình trạng đốt rơm rạ, vào đêm 17-6 vừa qua, tại làng La Tinh, xã Đông La (Hoài Đức - Hà Nội) đã xảy ra sự cố mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 200 hộ dân. Nguyên nhân là do người dân trong làng đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch, lửa đã cháy bén lên cả đường dây hạ thế, làm chập và đứt toàn bộ hệ thống.

Theo P.Văn (SGGP)