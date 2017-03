Hà Nội: Phá ổ nhóm lừa đảo và trộm cắp tài sản

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Đức Tuấn đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và cho biết, trong các ngày 7, 9, 25/7, lợi dụng gia đình anh Nguyễn Mạnh Tiến, ở 70B Hàng Trống đi vắng, Tuấn đã gọi thợ khoá đến nhà, giả là mất chìa để đánh chìa khóa mở cửa vào nhà.



Sau khi mở được cửa nhà anh Tiến, Tuấn đã lấy trộm một tivi, một máy tính xách tay, tám chai rượu ngoại, tổng trị giá 368 triệu đồng.



Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật và trả lại cho người bị hại.



Hiện Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.



Cùng ngày 20/8, Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo, trộm cắp xe máy, bắt Nguyễn Văn Tình, 20 tuổi, trú ở Phú Thứ, Cổ Bi, Hải Phòng và Nguyễn Long An, 19 tuổi, ở Đông Anh.



Công an quận Hai Bà Trưng Hà Nội đã thu giữ tang vật gồm bốn xe máy, bốn đầu vam, hai tay công dùng để phá khóa xe.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.





Theo P.A (TTXVN/Vietnam+)