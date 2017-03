Hà Nội phải xử lý triệt để băng nhóm tội phạm cộm cán

Phó thủ tướng cho rằng tình hình tội phạm trên địa bàn TP Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, tội phạm hình sự nguy hiểm và án nghiêm trọng vẫn còn cao, chiếm gần 10% số vụ trong cả nước. Cần xử lý nghiêm những vụ bắt cóc, giết người, cờ bạc, ma túy, mại dâm, lừa đảo; tham nhũng trong ngân hàng, đất đai, xây dựng… Công an TP Hà Nội cần nắm chắc công tác địa bàn và dự báo tình hình tội phạm, không để xảy ra nhiều vụ trọng án gây nhức nhối trong xã hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, phó thủ tướng chỉ rõ không để xảy ra tình trạng bao che, bảo kê của lực lượng công an đối với tội phạm. Thành ủy cần giao cho giám đốc Công an TP cơ chế trong việc bổ nhiệm, cách chức, điều chuyển đối với cán bộ trong lực lượng công an nếu phát hiện hay có dấu hiệu vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán. Đặc biệt, phó thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội phải xử lý triệt để hết 964 đối tượng cộm cán và 33 băng nhóm tội phạm trên địa bàn TP.

