Hà Nội: Phát hiện cơ sở in sách lậu số lượng lớn

(PL)- Chiều 22-12, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một cơ sở không có giấy phép hành nghề in ấn, xuất bản nhưng đã in sao nhiều loại sách với số lượng lớn tại nhà số 42 ngõ 308 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sử dụng máy photocopy và máy đóng xén để in sao số lượng lớn các loại sách. Cơ quan chức năng đã thu giữ 35 bao sách thành phẩm các loại, tương đương khoảng 2.000 cuốn sách. Số sách thành phẩm này của nhiều nhà xuất bản khác nhau. Cơ quan chức năng nhận định đây là một trong những công đoạn sản xuất sách lậu khép kín dưới hình thức sao chép. Ruột sách được cơ sở phôtô tại chỗ, còn bìa sách sẽ được chụp phim từ bìa sách thật, sau đó thuê in ở nơi khác rồi đưa về đóng quyển thành phẩm. T.TÚ