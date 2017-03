Hà Nội rét 9 độ C

Nhiệt độ xuống thấp về đêm, nhiều người buôn bán phải đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Nguyên Anh.

Bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam, ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Không khí lạnh kèm mưa khiến nhiệt độ miền Bắc giảm thấp.

Tại Hà Nội, trạm khí tượng đo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Đông là 9 độ C; Láng và Ba Vì gần 10 độ C. Tại một số nơi thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ như Cúc Phương (Ninh Bình), Chí Linh (Hải Dương) có mức nhiệt độ tương đương. Dự báo ngày 13/2 Hà Nội có mưa và nhiệt độ thấp nhất là 9 độ C. Sang 14/2 trời không mưa, nhiệt độ tăng khoảng 1-2 độ C.

Ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) hôm nay nhiệt độ có nhích lên nhưng vẫn ở mức thấp là âm gần 1 độ C; Sapa (Lào Cai) 1 độ C. Hai khu vực này được ghi nhận có băng giá với cường độ nhẹ trên mặt đất, cành cây, ngọn cỏ.

Các tỉnh miền núi trời rét hại. Trạm khí tượng đo được nhiệt độ thấp nhất ở Sìn Hồ là gần 7 độ C; Lạng Sơn gần 6 độ C; Cao Bằng gần 7 độ C; một số nơi khác như Mù Căng Chải, Sơn La là 8 độ C.

Những ngày tiếp theo, không khí lạnh tác động đến miền Bắc giữ nguyên cường độ. Đợt rét đậm, rét hại có thể kéo dài đến hết 15/2.

Theo Hương Thu (VNE)