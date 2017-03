Hà Nội sẽ giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 12%

Tuy nhiên, những khó khăn, trở ngại cho chương trình phòng chống suy dinh dưỡng là việc sau ngày mở rộng địa giới hành chính số hộ nghèo ở Hà Nội còn nhiều, đặc biệt có 13 xã miền núi, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, nhiều nơi trình độ văn hóa, dân trí không đồng đều.



Hiện trên toàn thành phố, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng của trẻ còn 12,6%, thể chiều cao là 23,4%; trong đó cao nhất là các xã phía Tây thành phố và huyện Mê Linh, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi..



Điều này cho thấy, Hà Nội cần có những biện pháp can thiệp dinh dưỡng sớm, liên tục, lâu dài để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cả hai thể, đặc biệt là thể thấp còi. Bên cạnh đó, ở khu vực nội thành lại có xu hướng gia tăng trẻ suy dinh dưỡng thể béo phì.



Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2010 là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng còn 11,9% và thể chiều cao còn 22,7%, cũng như giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân, tử vong sơ sinh..., thành phố Hà Nội tập trung triển khai các giải pháp như nâng cao chất lượng hoạt động thực hành dinh dưỡng tại cơ sở về cách nuôi dưỡng trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng thể béo phì cho các bà mẹ để trẻ có khẩu phần dinh dưỡng hợp lý trong mỗi bữa ăn.



Một biện pháp khác là quản lý thai nghén chặt chẽ và hướng dẫn cho các bà mẹ đẻ con nhẹ cân cách chăm sóc cho trẻ phát triển tốt, tránh nguy cơ suy dinh dưỡng cùng là những giải pháp để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở hai thể trên.



Đồng thời, Hà Nội sẽ ưu tiên hỗ trợ các xã vùng nguy cơ cao, các xã trọng điểm bằng các biện pháp can thiệp để giảm vững chắc tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em; triển khai các hoạt động can thiệp dinh dưỡng sớm như chăm sóc thai nghén, chăm sóc trước sinh, cải thiện sức khỏe nữ thanh niên để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng thể còi ở trẻ em.../.





Theo Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)