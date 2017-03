Hà Nội sẽ trồng mới 247 cây Lát hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh

Ngày 30-7, Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức họp báo về việc thay thế, trồng mới cây xanh trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, nơi phát hiện toàn bộ cây trồng mới là gỗ mỡ, thay vì là gỗ vàng tâm theo chủ trương ban đầu của UBND TP Hà Nội.



Hàng gỗ mỡ (từng được công bố là cây vàng tâm) tại phố Nguyễn Chí Thanh sẽ được thay thế toàn bộ bằng cây lát hoa.

Mở đầu cuộc họp báo ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng, cho biết chỉ công bố thông tin về việc trồng thay thế cây gỗ mỡ tại phố Nguyễn Chí Thanh, còn mọi thông tin xử lý sai phạm về việc thay thế hàng loạt cây xanh thời gian qua tại Hà Nội đã được chỉ rõ trong kết luật thanh tra (Kết luận thanh tra số 904 ngày 8-5-2015 của Thanh tra TP Hà Nội) và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc xử lý sau thanh tra (tại văn bản số 3238/UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP Hà Nội).

Sở Xây dựng cho biết sau khi tổ chức toạ đàm khoa học, khảo sát, kiểm tra thực tế về đặc điểm thổ nhưỡng, thời tiết… các nhà khoa học và chuyên gia đã và thống nhất đề xuất 5 chủng loại cây trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh gồm: Sấu, Dầu rái, Sao đen, Hương vườn (còn gọi là giáng hương, sưa vườn, sưa Quảng Nam) và Lát hoa.

Ngày 24-7, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP Hà Nội và được chấp thuận phương án thay thế, trồng mới cây xanh trên phố Nguyễn Chí Thanh với loại cây trồng chủ đạo là Lát hoa, tiêu chuẩn đường kính than (đo ở đô cao 1,3m) là từ 15-18 cm, chiều cao 6-8m.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Lát hoa là cây gỗ lớn cao tới 30 m, đường kính 80 cm hoặc hơn. Thân thẳng, tán rộng hình cầu, lá non có màu đỏ. Cây mọc nhanh, rễ cọc, thân thẳng, tán rộng, dày, gỗ tốt, ít mối mọt và chống chịu được mưa bão.

Theo kế hoạch 247 cây lát hoa sẽ được tiến hành trồng mới trên phố Nguyễn Chí Thanh từ ngày 1-8. Chi phí trồng sẽ do Công đoàn Công an TP Hà Nội đóng góp. Phương án trồng cây do Viện kiến trúc và cảnh quan Nội thất (trường ĐH Lâm nghiệp) lập và được Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) nghiệm thu theo quy định. Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành (Công ty Hà Thành) là đơn vị được chỉ định trồng cây lát hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh theo đúng giấy phép của Sở Xây dựng cấp.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện tổng số cây trên phố Nguyễn Chí Thanh là 375 cây, gồm 9 loại cây. Một số cây thuộc chủng loại đa, sữa… bị hư hại, mối sẽ được thay thế. Riêng hàng trăm cây gỗ mỡ được trồng từ đầu năm 2015 (Hà Nội từng công bố là cây vàng tâm) sẽ được thay thế toàn bộ. Hiện tại một số cây mỡ tại đây đã chết hẳn, một số cây đang chết, một số cây đã ra chồi.

TS Đặng Văn Hà, Viện phó viện Kiến trúc cảnh quản quan nội thất (ĐH Lâm nghiệp), đơn vị hỗ trợ kỹ thuật trồng 247 cây lát hoa tại phố Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Việc trồng cây lát hoa vào mùa này hoàn toàn đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng điều kiện sinh trưởng của cây. Chỉ duy nhất phải phòng chống úng ngập cho cây. Chúng tôi không hề chịu sức ép nào”.

Còn ông Võ Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở xây dựng Hà Nội cho hay: “Trồng cây là phải thực hiện theo đúng quy trình. Trong quá trình đó phải đảm bảo các yếu tố, việc úng ngập tại phố Nguyễn Chí Thanh gần như không có. Tuyến phố này có hệ thống thoát nước hoàn thiện, chỉ duy nhất có một điểm ngập. Mặt khác, việc trồng cây trong thời điểm này cũng phải thực hiện chống tốt, chống chằng để đảm bảo cây trong điều kiện thời điểm này phải làm tốt hơn, cẩn thận hơn”.

Liên quan đến năng lực của Công ty Hà Thành, đơn vị được chỉ định trồng lại cây lát hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh, ông Phong khẳng định: Công ty Hà Thành hoàn toàn đủ năng lực, là đơn vị giàu kinh nghiệm, từng trồng thành công nhiều hàng cây khác tại phố Nguyễn Thái Học, Kim Mã…

Ông Phong cho biết thêm, loại cây lát hoa vừa qua được triển khai trồng ở 1 số đường Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Thái Học… sinh trưởng tốt, tạo cảnh đẹp cho Thủ đô. “Hiện chúng tôi đang rà soát tất cả các tuyến phố trên địa bàn để đề xuất trồng thay thế, kể cả trồng mới toàn bộ như tuyến phố Nguyễn Chí Thanh để tạo cảnh quan”, ông Phong nói.