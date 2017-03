Hà Nội siết kỷ cương làm việc sau tết

Theo đó, ông Thảo yêu cầu lãnh đạo các ban ngành siết chặt kỷ cương hành chính, giám sát việc thực hiện kỷ luật công vụ, đảm bảo giải quyết thủ tục cho người dân; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe công đi lễ hội hoặc tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.

Các công sở vắng hoe người dân đến làm thủ tục ngày làm việc đầu xuân.

Ngoài ra, chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các ngành tập trung bình ổn giá sau tết, kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng chặt chém, tăng giá vô lý; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn trật tự, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn…

TRỌNG PHÚ