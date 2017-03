Hà Nội tặng bằng khen cho chiến sĩ xả thân dập lửa tại cây xăng

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích thi đua lập chiến công không ngại khó khăn, nguy hiểm, mưu trí, dũng cảm quên mình chiến đấu với lửa, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy đạt hiệu quả.









Hình ảnh một chiến sĩ cứu hỏa bị lửa "đốt" kiệt sức trong vụ cháy cây xăng



Theo Quang Phong - Tiến Nguyên (DT)



Mức thưởng cho mỗi tập thể 10 triệu đồng, cá nhân 2 triệu đồng. Số tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của thành phố.1. Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội2. Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội3. Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội4. Đội Cảnh sát giao thông số I, Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội1. Hạ sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chiến sĩ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm2. Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Chiến sĩ Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm3. Hạ sĩ Phạm Văn Phúc, Chiến sĩ Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Hoàn Kiếm4. Trung sĩ Bùi Văn Trọng, Chiến sĩ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên5. Trung sĩ Nguyễn Trung Thủy, Chiến sĩ Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa6. Trung sĩ Phạm Văn Phong, Chiến sĩ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa7. Hạ sĩ Nguyễn Văn Vượng, Chiến sĩ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa8. Hạ sĩ Phạm Văn Thiện, Chiến sĩ Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa9. Binh nhất Nguyễn Như Hùng, Chiến sĩ Đội Cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PC&CC Đống Đa10. Ông Ngụy Đình Mạnh, sinh năm 1973, Yên Dũng - Bắc Giang