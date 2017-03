Hà Nội: Tăng cường 700 lượt xe cho dịp nghỉ lễ kéo dài sáu ngày

Các đơn vị vận tải đã tăng cường xe, sẵn sàng cho đợt nghỉ lễ kéo dài 6 ngày tới đây. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Theo ông Tùng Anh, kỳ nghỉ lễ năm nay gộp thành đợt dài đồng thời cũng là ngày đầu hè, lượng người đi du lịch, đến điểm vui chơi sẽ có biến động lớn trên cả 2 chiều: chiều hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh (khách đi) và chiều hành khách từ các tỉnh về Hà Nội (khách về). Sự biến động sẽ diễn ra theo chiều hướng, lượng hành khách đi tăng trong các thời gian đầu kỳ nghỉ và giảm vào cuối kỳ, lượng hành khách về có chiều hướng ngược lại.“Lưu lượng hành khách đi về các tỉnh, địa phương phân bố không đồng đều. Một số tuyến dự kiến có lượng hành khách tăng mạnh như: Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Ninh….,” ông Tùng Anh nhận định.Cụ thể, khách đi sẽ tập trung cao vào các thời điểm từ chiều thứ 2 (27/4), ngày thứ 3 (28/4). Dự kiến lượng khách sẽ tăng từ 2-3 lần so với ngày thường và sẽ giảm nhanh từ chiều ngày 29/4. Lưu lượng hành khách trở về Hà Nội về sẽ tập trung cao vào ngày 3/5.Để cung ứng được khả năng đi lại của hành khách, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã tăng cường 700 lượt xe cho cả đợt nghỉ lễ. Chỉ tính riêng từ chiều ngày 27 đến 28/4, Công ty tăng 350 lượt xe trong đó, Bến xe Phía Nam là 100 lượt xe/ngày, Bến xe Mỹ Đình là 200 lượt xe/ngày, Bến xe Gia lâm là 50 lượt xe/ngày.Tuy nhiên, ông Tùng Anh cũng cho rằng, do kỳ nghỉ dài ngày nên nhiều khả năng lượng khách sẽ không bị tập trung quá đông vào một thời điểm mà tập trung theo tuyến đường. nhất là các tuyến có chiều dài cách Hà Nội dưới 500km như: đường đi Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vinh, Sơn La….Để đảm bảo phục vụ tốt kế hoạch phục vụ nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo đưa đủ phương tiện vào hoạt động, bổ sung xe, tăng cường xe đường dài cho các tuyến ngắn.Bên cạnh đó, Công ty đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan giám sát kiểm tra chặt chẽ phương tiện vào xếp khách, đặc biệt xe tăng cường, tuyệt đối không đăng tài cho các xe không đảm bảo tiêu chuẩn, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện lưu thông.Công ty Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp 700 phù hiệu xe tăng cường cho toàn đợt nghỉ lễ đồng thời đề nghị lực lượng công an các quận, huyện trên địa bàn bến xe hoạt động, Thanh tra Giao thông... phối hợp hỗ trợ các bến xe trong công tác đảm bảo an ninh và trật tự giao thông đô thị trong các thời gian diễn ra kỳ nghỉ lễ.

Ngoài ra, trong ngày 3/5, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội về sẽ tăng cao. Vì vậy, nhu cầu tăng cường xe buýt để phục vụ chuyển tải hành khách từ các phương tiện liên tỉnh về Hà Nội. Tổng lượng xe dự kiến cần tăng cường là 400 lượt xe buýt, trong đó tại Bến xe phía Nam là 150 lượt, Bến xe Gia Lâm 100 lượt xe, Bến xe Mỹ đình 150 lượt xe./.

