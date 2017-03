Hà Nội: Tập trung dẹp bảo kê, đòi nợ thuê

Theo đó, sẽ tập trung đấu tranh với các băng nhóm, tội phạm nguy hiểm hoạt động ở các lĩnh vực nhạy cảm về an ninh trật tự như đòi nợ thuê, bảo kê, đâm thuê chém mướn. Đồng thời, giải quyết tình hình tại 10 phường trọng điểm về an ninh trật tự và 15 phường trọng điểm về ma túy; tập trung đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2.562 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 118 vụ trọng án. Bắt giữ, xử lý hình sự 464 vụ, 2.223 đối tượng cờ bạc, mại dâm, ngoài ra còn xử lý hành chính 211 vụ với 1.378 đối tượng.

TRỌNG PHÚ