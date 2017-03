Hà Nội tiếp tục nắng trong hai ngày tới

Hôm nay, vùng áp thấp di chuyển chậm chủ yếu theo hướng tây. Vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở phía bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo từ chiều nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

H.VÂN