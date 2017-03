Hà Nội: Triệt phá ổ cắt tóc... "tới z"

Tin từ công an huyện Sóc Sơn cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Cao Thị Thủy (SN 1981, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) để tra về hành vi tổ chức mại dâm.



Trước đó, khoảng 16h ngày 1/11, công an huyện Sóc Sơn bất ngờ kiểm tra hành chính quán cắt tóc thôn Dược Thượng, do Cao Thị Thuỷ làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại quán 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.



Qua khai thác, các đối tượng khai mua bán dâm dưới sự tổ chức của Cao Thị Thủy.



Hiện công an huyện Sóc Sơn đã lập hồ sơ xử lý.

Theo Khánh Công (VnMedia)