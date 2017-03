Hà Nội và miền Bắc sắp rét lại, nguy cơ có băng giá

Một góc thị trấn Sa Pa bị tuyết phủ trắng ngày 24-1 - Ảnh: Thangsoi

Ngày 29-1, nhiều nơi ở miền Bắc đã ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thời điểm đã lên 19 độ C.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết một bộ phận không khí lạnh đang tràn về sẽ làm miền Bắc trở lại rét đậm rét, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá từ ngày 2-2 (24 tháng Chạp.)

Dự báo, khoảng đêm 31-1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 31-1 ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 1-2 có mưa, mưa rào.

Từ ngày 1-2, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4 m.

Ở các tỉnh miền Bắc đến Thừa Thiên-Huế từ ngày 2 đến ngày 7-2 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới hoặc bằng 15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới hoặc bằng 13 độ C) trên diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10 - 12 độ C, vùng núi khoảng 4 - 7 độ C.

Trong các ngày 2 và 3-2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2 - 3 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trong đợt rét hại, rét đậm kèm theo băng tuyết xuất hiện nhiều nơi từ ngày 23 đến 28-1 nhiều nơi đã xuất hiện kỷ lục mới về nhiệt độ thấp nhất, vượt qua các số liệu nhiệt độ thấp nhất lịch sử từng ghi nhận được.

Cụ thể tại Pha Đin (Điện Biên) ngày 25-1 ghi nhận được nhiệt độ -4,3 độ C, vượt xa kỷ lục -1,2 độ C được ghi nhận vào ngày 16-12-1975. Tại Sa Pa (Lào Cai) mức -4,2 độ C vào ngày 24-1 đã vượt qua kỷ lục -3,5 độ C được ghi nhận vào ngày 2-3-1986.

Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ -5 độ C vào ngày 24-1 cũng vượt qua mức nhiệt độ -3,2 độ C được ghi nhận vào năm 2011.

Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mức nhiệt -1 độ C ngày 24-1 cũng vượt qua giá trị lịch sử 0,2 độ C được ghi nhận vào ngày 25-2-1964.

Theo TTO