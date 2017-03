Hà Nội: Xe cẩu dài 50 mét đổ gục tại đường Nguyễn Hữu Thọ

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

“Rất may, khi sự cố xảy ra, tại điểm giao cắt Nguyễn Hữu Thọ-Giải Phóng đang có chắn tàu nên không có phương tiện lưu thông qua phần đường tại khu vực xảy ra sự cố. Vì vậy, tay cẩu sập không đè vào bất cứ ai,” Trung tá Hải cho hay.



Cụ thể, vào khoảng 15 giờ chiều 7/3, chiếc xe cẩu có trọng tải hàng chục tấn mang biển kiểm soát 29LA -1501 trong quá trình sửa chữa trước cửa số nhà 50 đã bất ngờ đổ sập ra đường Nguyễn Hữu Thọ.Chị An, một nhân chứng có mặt tại thời điểm trên cho hay, khi chị đang ở trong nhà bất ngờ nghe thấy tiếng động rất lớn, kèm theo nhiều tiếng hô hoán hoảng loạn.“Lúc này, tôi chạy ra xem thì thấy cả chiếc cần cẩu dài hơn 50m đã đổ sập ra dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng Giải Phóng-Linh Đàm,” chị An kể lại.Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, chiếc cần cẩu của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hà Anh đã bị bênh ngược, hệ thống bánh xe dựng đứng so với mặt đất.Phần tay cẩu có chiều dài hàng chục mét nằm đổ gục dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, sát với dải phân cách phân chia hai làn đường. Trên mặt đường vẫn hằn rõ những vết lõm do va đập mạnh của khối sắt khổng lồ. Một móc sắt của cần cẩu bị bay lên dải phân cách.Anh Lại Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam cho biết, trong lúc đang “vươn” chiếc cần ra để thử, khi đua hết độ dài 46m của chiếc cần cẩu, thì bất ngờ thân xe cẩu bị lộn ngược và chiếc cần gục xuống dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ.Vào thời điểm xảy ra sự cố, xe cẩu trên đang được dựng tại bãi đất trống để tiến hành sửa chữa. Một công nhân tham gia đã bị thương và được đưa đi bệnh viện.Trung tá Phạm Ngọc Hải, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho hay: Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt để phân làn, phân luồng.Sự cố khiến cho giao thông qua khu vực Linh Đàm bị ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông hiện đang huy động máy móc để giải phóng hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được làm rõ./.

Theo Vietnam+