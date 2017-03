Hà Tĩnh: An táng ba công an chết đuối

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 8-12, ba anh trên đường đi điều tra vụ trộm cắp tài sản trở về qua sông Ngàn Sâu đã bị lật thuyền, tử nạn.

Trung tá Nguyễn Thế Quỳnh, Đội trưởng Đội Điều tra Công an huyện Vũ Quang, cho biết đầu giờ chiều 8-12, trực ban công an huyện nhận được tin trụ sở Cung quản lý đường sắt Đức Liên bị kẻ gian đột nhập trộm mất một số tài sản cùng hai máy tính xách tay. Công an huyện Vũ Quang liền cử Trung úy Hùng, Trung sĩ Thuận, Thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến cùng anh Đại đến hiện trường điều tra. Sau khi lập biên bản và thu thập chứng cứ, các anh trở về nhưng lúc này trời mưa to, không có đò và thuyền máy để qua sông. Các anh Hùng, Thuận, Đại quyết định cùng lên thuyền thúng để vượt sông Ngàn Sâu về trụ sở. Thượng sĩ Chiến ở lại chờ chuyến sau. Anh Đại chèo thuyền ra quá nửa dòng sông thì nhận được thông tin nghi can vụ trộm đã xuất hiện nên vội quay thuyền trở lại. Do nước chảy xiết, thuyền chao đảo rồi lập úp xuống sông…

Trong đêm 8-12 và sáng 9-12, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các ban, ngành đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các chiến sĩ công an. Đoàn công tác của Bộ Công an hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình Trung úy Hùng và Trung sĩ Thuận, hỗ trợ gia đình anh Đại 10 triệu đồng. Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cũng đã trao quyết định thăng hàm vượt cấp từ trung úy lên thượng úy cho chiến sĩ Nguyễn Văn Hùng và từ hàm trung sĩ lên thượng sĩ cho chiến sĩ Võ Linh Thuận.

ĐẮC LAM