Hà Tĩnh: Kỷ luật Trưởng BQL công trình vụ thảm bê tông nhựa trong mưa

Theo quyết định, do để xảy ra sai phạm cho nhà thầu thảm bê tông nhựa mặt đường công trình đường 26/3 trong điều kiện trời mưa, ông Phạm Tấn Sinh phải nhận kỷ luật với hình thức khiển trách. Thời gian kỷ luật đối với ông Sinh là 12 tháng, kể từ ngày ký.



Cùng bị kỷ luật với ông Sinh trong vụ việc này còn có Phó Ban phụ trách kỹ thuật Lê Văn Bình. Ông Bình bị UBND TP Hà Tĩnh nghiêm khắc phê bình do liên quan đến sai phạm nói trên.



Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh khẳng định, các mức kỷ luật nêu trên được căn cứ theo văn bản đề nghị của Hội đồng kỷ luật thành phố sau một cuộc họp bỏ phiếu kín trước đó.



Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cũng yêu cầu Trưởng, phó BQL công trình xây dựng thành phố sát sao chỉ đạo nhà thầu Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông 487 (Công ty 487) bóc dỡ toàn bộ phần diện tích mặt đường bê tông nhựa thi công khi trời mưa, thi công lại theo đúng thiết kế, chỉ dẫn kỷ thuật, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra, đánh giá, thí nghiệm lại toàn bộ chất lượng thi công đoạn mặt đường đã rải thảm bê tông nhựa, chất lượng các hạng mục khác đã thi công trên toàn tuyến đường 26/3.



Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho hay, BQL Công trình xây dựng thành phố đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Sở GTVT Hà Tĩnh và của UBND thành phố Hà Tĩnh, tuy nhiên, do thời tiết thời gian qua diễn biến phức tạp, mưa liên tục kéo dài nên việc bóc dỡ toàn bộ phần diện tích mặt đường bê tông nhựa thi công khi trời mưa vẫn chưa thể triển khai.



Trước đó, đêm 5/9, bất chấp cơn mưa như trút nước, nền đường ướt sũng, BQL Công trình xây dựng thành phố Hà Tĩnh, trong đó có ông Trưởng ban Phạm Tấn Sinh trực tiếp có mặt - vẫn cho Công ty 487 thảm bê tông nhựa mặt đường 26/3, bất chấp việc công trình sẽ không đảm bảo chất lượng.





Theo Văn Dũng - Huy Thái (DT)