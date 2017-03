Hà Tĩnh sơ tán 14.600 dân để đối phó với bão số 3

Để đối phó với cơn bão số 3, đầu buổi sáng nay UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp khẩn. Dự kiến bão số 3 sẽ đổ bộ vào vào Hà Tĩnh vào buổi chiều do vậy nội trong buổi sáng (từ 7h đến 11h) phải di dời 14.643 người dân của 26 xã thuộc 3 huyện và thành phố Hà Tĩnh. Theo đó huyện Kỳ Anh sẽ phải di dời 4.137 người, Cẩm Xuyên 3.235 người, Lộc Hà 6.483 người, TP Hà Tĩnh 788 người. Đây là những hộ dân sống ven cửa biển, cửa sông, cửa lạch.



UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang chủ động phươg án di dời dân khỏi vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt. Các địa phương bố trí lực lượng thường trực kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, đò dọc, những khu vực có ngầm chảy xiết...



Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều ngày hôm qua (23/8) đến thời điểm này, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trên địa bàn các huyện miền núi là 200 ly, tại TP Hà Tĩnh là trên 100 ly.





Theo Trần Long (VTC)